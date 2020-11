TANTI AUGURI! Il 2020 è l’anno del 75° anniversario della fondazione di MV Agusta. Per festeggiare questo importante traguardo, la Casa di Schiranna ha colto la palla al balzo per migliorare il proprio sito web. Ma non è tutto: per celebrare il compleanno, ecco una Superveloce davvero speciale.

EDIZIONE SPECIALE Si chiama MV Agusta Superveloce 75 Anniversario, è un’edizione limitata in 75 esemplari della Superveloce 800. Ad aumentarne l’esclusività è la possibilità di poterne acquistare una soltanto in una finestra di tempo di 75 ore, ossia da domenica 15 novembre fino alla notte del 18 novembre. Per effettuare una prenotazione, bisogna iscriversi su un sito dedicato e pagare una fee di 100 euro che garantirà uno slot di produzione prioritario. La moto è caratterizzata da una splendida livrea tricolore, dal nome “Superveloce 75” e da alcuni dettagli caratteristici della Serie Oro come la sella in alcantara, gli scarichi Arrow e cerchi a razze. Rimangono uguali le caratteristiche tecniche: 147 CV a 13.000 giri/min e 240 km/h di velocià massima. Ciascun esemplare sarà numerato con una targhetta posta sulla piastra di sterzo. Il prezzo sarà sicuramente compreso tra i 20.000 euro della ''standard'' e i 28.000 della Serie Oro.