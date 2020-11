PAROLA DI MV Nasce MV Agusta Certified, un programma di certificazione dell’usato che punta a dar ancora più valore alle moto Made in Schiranna. Le MV sono riconosciute come delle sculture su due ruote - personalmente impazzisco per la Superveloce 800 che abbiamo provato di recente (qui il link) - ma come ogni scultura che si rispetti, anche le moto hanno bisogno di un restauro di tanto in tanto per mantenere elevato il valore nel tempo. Ecco come funziona.

OK PER TUTTI Il programma MV Agusta Certified è un vantaggio sia per chi acquista una moto garantita, sia per chi vende. La certificazione garantisce all’acquirente una moto in uno stato pari al nuovo, con la serenità e tutta la sicurezza che la validazione della casa madre può offrire, mentre chi vende vedrà conservarsi il valore di mercato della sua MV Agusta se mantenuta secondo i rigidissimi canoni del programma MV Agusta Certified.

I REQUISITI E I TEST Fregiarsi del titolo di “MV Agusta Certified ”non è affatto cosa semplice, sono infatti 37 i criteri di ammissibilità al programma, uno per ogni titolo mondiale vinto dalla casa. Prerequisiti indispensabili per ambire alla certificazione sono un’età non superiore ai 5 anni e un chilometraggio inferiore ai 60,000 km. Gli altri parametri vanno dai regolari tagliandi effettuati tutti, senza eccezioni, presso un’officina autorizzata, all’utilizzo esclusivo di ricambi originali MV Agusta.