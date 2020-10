MV AGUSTA PER UN GIORNO Volete togliervi lo sfizio, anche solo per un giorno, di guidare la moto dei vostri sogni? Se la moto che avete nel cuore è una Dragster o una Turismo Veloce, il sogno è veramente realizzabile. Come? Grazie alla nuova partnership tra MV Agusta e Hertz Ride, che mette a disposizione le due moto a noleggio. Scopriamo dove è possibile noleggiarle e quanto costa.

DOVE E COME NOLEGGIARE Le sedi Hertz Ride italiane dove è già possibile noleggiare le MV Agusta Dragster Rosso e Turismo Veloce 800 Lusso SCS sono quelle di Milano, Roma, Bari e Olbia Aeroporto. All'estero, invece, le moto di Schiranna saranno disponibili in Francia, Portogallo, Spagna, Austria, Slovenia e Stati Uniti. Per prenotare il proprio noleggio è sufficiente visitare il sito internet hertzride.com.

QUANTO COSTA Per il noleggio di una Dragster Rosso a Milano, con 100 km inclusi, si spendono 197 euro e, volendo, con 30 euro si può noleggiare anche il casco. Per la Turismo Veloce 800 Lusso SCS si parte invece da 207 euro.

NON SOLO NOLEGGI, NON SOLO MV L'offerta Hertz Ride, in realtà, è più ampia: prevede infatti anche una vasta gamma di BMW, come la nuova R 1250 GS, ma anche guide turistiche, tour guidati e non. Insomma, potete pianificare un giretto di un'ora per far colpo sulla nuova fiamma. Ma anche andarci in vacanza, se vi è andata bene al primo appuntamento.