ATTRAZIONE PUBBLICA Nei “tempi che furono” di fiere e motor show, a catalizzare l’attenzione del pubblico nelle zone all’aperto sono sempre stati gli stunt rider che tra impennate infinite, derapate che creano vere e proprie cortine di fumo e stoppie che se ci provassi in bicicletta, cadrei faccia a terra dopo mezzo metro. E come una vera e propria disciplina, alcune Case hanno i propri rappresentanti ufficiali: Chris Pfeiffer sta a BMW come Rok Bagoros sta a KTM, e come loro Thibaut Nogues sta ad MV Agusta. Ebbene sì, se non lo sapevate, anche la Casa di Schiranna ha un team ufficiale di stunt riding.

SQUADRA UFFICIALE Il francese Thibaut Nogues è campione francese di stunt riding, nato in Costa Azzurra, e innamorato delle MV Agusta. Talmente tanto che è stato scelto lui come frontman della divisione Freestyle di Schiranna. Nel 2019, il team ha preso parte a oltre 20 eventi tra cui fiere, raduni, tappe del Motomondiale e della WorldSBK. Al fianco di Thibaut c’è una squadra italianissima composta da Virginio Ferrari, ex pilota con una grande esperienza di gestione in ambito corse, e dai meccanici Lorenzo Gandino, Emanuele Grassi e Marco Anfesi.

MOTO SPECIALI Ora che sappiamo chi sono gli uomini dietro al team, andiamo a scoprire le vere e proprie protagoniste degli spettacoli di Thibaut Nogues. Le moto utilizzate dal francese sono una Brutale 800 RR ed una F3 800 sviluppate in configurazione ''Freestyle Division'' con una livrea grigia e rossa. Le moto presentano componenti dedicati: protezioni laterali telaio in acciaio con inserti in nylon, sella antiscivolo specifica per poter stare in piedi impennando, scarico in titanio SC Project, cerchi forgiati, forcellone rinforzato sviluppato e costruito dal centro ricerche CRC, radiatore maggiorato in alluminio realizzato a mano, trasmissione finale e protezione catena maggiorati. Presenti sulla lista anche una mappa ECU dedicata, sospensioni Öhlins completamente regolabili e frizione STM. Infine, tripli morsetti della forcella anteriore con un diverso offset, leva del freno posteriore sul manubrio, pinza freno posteriore supplementare e uno speciale pedale del freno. A completamento delle modifiche le pedane aggiuntive lavorate in CNC.