Due integrali le novità Nolan 2022: il top N80-8 e l'entry N60-6

Entrano in gamma Nolan due nuovi integrali in policarbonato, il top di gamma N80-8 e l'entry level N60-6. Foto, taglie e prezzi

Correva l’anno 1972 quando Nolan presentava N01, il primo casco jet stampato ad iniezione in policarbonato LEXANTM. Nel 2022 l’azienda celebra 50 anni di storia e propone sul mercato due validi “eredi” del primo N01. Ovviamente caschi integrali, il top di gamma N80-8 e l’entry level N60-6.

IL TOP N80-8 è il nuovo integrale Nolan da strada top di gamma, erede dell'apprezzatissimo N87. Il design grintoso e moderno ne valorizza ogni dettaglio, dalla calotta alle prese d'aria. Grazie alle sue ricche caratteristiche tecniche e dotazioni di serie, è il casco ideale per l'utilizzo su ogni tragitto, dai lunghi tratti urbani ai viaggi più impegnativi, con moto sportive, naked o maxi enduro. N80-8 presenta alcune caratteristiche tecniche di derivazione “racing”, quali ad esempio NERS (NOLAN EMERGENCY RELEASE SYSTEM) e LPC (LINER POSITIONING CONTROL). Il reparto “stile”, per celebrare lo speciale anniversario, ha introdotto in gamma inedite livree celebrative: grafiche eleganti, ma al tempo stesso sportive e di carattere, contraddistinte da iconici dettagli in oro e dal logo 50° appositamente sviluppato.

L’ENTRY LEVEL N60-6 è, invece, il nuovo integrale da strada entry level di Nolan caratterizzato dal design contemporaneo e d'ispirazione sportiva. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono un casco adatto all'utilizzo in qualsiasi ambiente, sia su strade cittadine che tratti autostradali.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 30/11/2021