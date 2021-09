Aste e cinema

UN CAPOLAVORO Il film è del 2015, ma rimane una delle più straordinarie pellicole degli ultimi anni (e qualche anno fa è stata messa in vendita la Interceptor del primo Mad Max del 1979). In attesa di poter vedere il prequel di Furiosa (previsto per il 2024, con la protagonista nuovamente interpretata da Charlize Theron), qualche fortunato potrebbe mettere le mani su alcuni dei mezzi utilizzati negli spettacolari stunt del film, che verranno messi all’asta nei giorni 25 e 26 settembre.

Mad Max: Fury Road, all'asta i veicoli del film

BLIND DATE L’asta è organizzata dai Lloyd’s, e si svolge completamente al buio: questo vuol dire che chi è interessato a partecipare può presentare le sue offerte nei due giorni in cui si svolge l’evento, e senza sapere quanto sono disposti a pagare gli altri pretendenti. Vince ovviamente chi offre di più. Un meccanismo brutale, ma del resto stiamo pur sempre parlando di Mad Max: c’era da aspettarsi qualcosa di diverso?

LE AUTO Ecco l’elenco dei tredici veicoli preparati ed elaborati per il film, e che saranno messi all’asta:

War Rig

Gigahorse

Doof Wagon

Nux Car

Elvis, auto del convoglio

Flamer, auto del convoglio

Razor Cola

Pole Car

Sabre Tooth

Fire Car

Caltrop: El Dorado

Buggy Ratrod Chev

Buick: Heavy Artillery con mitragliatrice Hummer

ARTISTI SCATENATI La parte più affascinante dell’operazione è scoprire le origini dei diversi mezzi: la cisterna War Rig monta due V8 e ha una trazione sulle sei ruote, a cui è agganciato un rimorchio a 18 ruote; la Razor Cola è una versione modificata della XB Ford Falcon del 1973; la Sabre Tooth è un Ford F-250 che monta un enorme artiglio sul cassone. Uno dei mezzi più iconici del film rimane comunque il Doof Wagon, sia per Doof che suona la chitarra sputafuoco che per la quantità sterminata di speaker montati sopra.