COCCOLATI Abituati come siamo a ricevere i pacchi da Amazon e altri store online nel giro di uno o due giorni, quando non addirittura in giornata, l’idea di aspettare due o tre mesi per l’automobile nuova è sempre difficile da digerire. Certo, la vettura va anche prodotta e costruita, ma in generale il cliente non sa molto di quello che accade dal momento in cui firma il contratto d’acquisto a quello in cui si presenta in concessionaria a ritirare l’auto. Fino a oggi, almeno.

UN NUOVO SERVIZIO Il brand sportivo di Seat ha deciso di lanciare Cupra Priority, servizio di personalizzazione e consegna rapida per i suoi clienti, che permette di tracciare il processo di consegna e di ricevere l’auto in concessionaria entro trenta giorni - esclusi i tempi di immatricolazione ed eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore. A inaugurare il servizio saranno le due versioni ibride plug-in di Cupra Formentor (noi abbiamo provato il 2 litri turbo benzina da 310 CV).

COME FUNZIONA CUPRA PRIORITY La possibilità di personalizzare l’auto mantenendo comunque tempi di consegna ridotti è possibile grazie al processo di produzione e logistica flessibile creato per Formentor, che permette di partire dalla configurazione standard dell’auto e modificarla secondo le esigenze del cliente, fino a una settimana prima della sua produzione vera e propria.

TRACKING IN TEMPO REALE Dopo aver configurato la propria vettura online e finalizzato l’ordine in concessionaria, si potrà accedere a un’area riservata del sito Cupra da cui seguire passo passo il processo di produzione della propria auto, così da essere sempre aggiornati sullo stato dei “lavori”. Non siamo ancora alle “nanny cam” sulla catena di montaggio, ma probabilmente poco ci manca.

SUV PLUG-IN Cupra Formentor è disponibile nelle versioni e-Hybrid da 204 CV e 245 CV, tutte con cambio DSG a sei rapporti. La prima prevede l’installazione di serie del supporto per il gancio di traino, la seconda aggiunge il tetto panoramico a scorrimento elettrico, il volante racing con pulsante di avviamento e selezione della modalità Cupra, sedili sportivi avvolgenti in pelle nera, portellone elettrico, telecamera a 360°, Safe & Driving Pack XL (che include Side assist, Exit assist, Exit warning, Travel assist con Traffic jam assist e Lane assist plus, Emergency assist 3.0 e volante riscaldato).

PREZZI Su richiesta, per entrambe le auto, il cavo di ricarica Mod3, il Plus Pack (che comprende Tech Pack, Park Assist, airbag posteriore e alle ginocchia, Pre-crash assist e antifurto volumetrico) e il Design Pack (con tetto panoramico e sedili sportivi avvolgenti il pelle di colore nero). Formentor e-Hybrid 204 CV DSG con servizio Priority è disponibile da 37.750 euro; Cupra Formentor VZ e-Hybrid 245 CV DSG è disponibile invece da 50.500 euro.