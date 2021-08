Come vi avevamo anticipato, si avvicina il momento del facelift per la Ford Focus (qui le ultime anticipazioni) e accanto al modello standard anche la sportiva Ford Focus ST sarà oggetto di una rinfrescata generale, sulla falsariga del modello standard. Proprio alla ST sembrano riferirsi le ultime foto spia inviateci dai nostri fotografi, che abbiamo raccolto nella gallery. Che si tratti della stilosa ma meno performante ST-Line? Quasi impossibile: ecco il perché.

Nuova Ford Focus ST 2022: l'indizio che la identifica è il doppio scarico

DOPPIO SCARICO Il primo indizio, forse il più rivelatore, è il doppio scarico posteriore: quasi nascosto il terminale di destra, che comunque c'è e segna un'importante caratterizzazione rispetto al terminale singolo, montato sul lato destro, della Focus normale (sdoppiato, ma sempre solo a destra sulle ST-Line). Logico dunque pensare che sotto al cofano del prototipo delle foto si trovi una qualche evoluzione del noto 4 cilindri EcoBoost turbo benzina da 2,3 litri, capace di 280 CV. Evoluzione e non rivoluzione perché quello del facelift non è il momento dei grandi cambiamenti: soprattutto quando si parla di un segmento ricco, sì, ma in flessione rispetto agli arrembanti crossover e SUV.

Nuova Ford Focus ST 2022: si intravedono dischi di grande diametro con pinze freno rosse

FUORI LA DIESEL? La meccanica, insomma, non dovrebbe subire particolari variazioni, con la trazione anteriore che si avvale di un differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico e delle due opzioni per la trasmissione: manuale a 6 marce o automatica a doppia frizione con 7 rapporti. Accanto alla Focus ST è probabile che la Ford Focus 2022 presenterà le stesse motorizzazioni del modello uscente. Punto interrogativo sulla versione Diesel, della Focus ST, con l'aggiornamento si potrebbe infatti - il condizionale è d'obbligo - perdere per strada l'unità a gasolio da 2,0 litri e 190 cavalli attualmente in listino.

Nuova Ford Focus ST 2022: luci full led più sottili sono tra le principali novità

A COLPO D'OCCHIO Sia come sia, proprio come le versioni più tranquille, anche la nuova Focus ST è destinata ad accogliere nuovi fascioni (leggi: paraurti), con nuove luci anteriori e posteriori a LED dal design più sottile. Da quanto le limitate camuffature lasciano in vista, sembra che i lamierati non siano stati toccati - com'è logico in questa fase di vita del prodotto - e la caratterizzazione sportiva non intacca nemmeno di una virgola l'eleganza della Focus standard. In pratica, per il momento, a distinguere la ST sono lo spoiler posteriore più profondo e rialzato e i cerchi di grande diametro (confermati quelli da 19 pollici, si direbbe) calzati da pneumatici molto ribassati. Tra le sottili razze, i dischi freno mostrano dimensioni importanti e sono morsi da pinze smaltate in rosso.

GLI INTERNI A bordo non c'è da aspettarsi grandi cambiamenti, con un ambiente magari rinfrescato, sì, ma sempre dominato da pregevoli sedili sportivi firmati Recaro (nella foto in alto, quelli della Focus ST attuale). Potrebbe debuttare qualche aggiornamento dei sistemi di aiuto alla guida ADAS e dell'infotainment (nelle funzioni di connettività?). Anche qui, però, niente di radicale, visto che la partnership che porterà a bordo delle Ford il nuovo infotainment Android Automotive fornito da Google non dovrebbe debuttare prima del 2023.