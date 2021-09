Guida all'acquisto

Un paio di mesi fa Volkswagen ha svelato il suo nuovo SUV coupé compatto, derivato dal piccolo T-Cross, versione europea del Nivus già venduto in Sud America. Per scoprirlo in tutti i suoi dettagli, vi rimandiamo al nostro approfondimento.

Nuova Volkswagen Taigo: visuale di 3/4 anteriore

Volkswagen Taigo è disponibile con tre diverse motorizzazioni:

- 1.0 TSI 3 cilindri da 999 cc da 95 CV, 200 Nm di coppia e cambio manuale

- 1.0 TSI 3 cilindri da 999 cc e 110 CV, 200 Nm di coppia e cambio automatico DSG a doppia frizione e sette rapporti

- 1.5 TSI 4 cilindri da 1498 cc e 150 CV, 250 Nm di coppia solo con cambio DSG

Due gli allestimenti disponibili al lancio, così differenziati nelle principali dotazioni:

Nuova Volkswagen Taigo: la versione Life

LIFE: Airbag conducente e passeggero, Apple CarPlay e Android Auto wireless, cerchi in lega da 16”, climatizzatore manuale, cruscotto digitale da 8”, fari anteriori a LED, frenata automatica d’emergenza, pacchetto IQ.Drive (cruise control adattivo, mantenimento di corsia, travel assist), specchietti retrovisori ripiegabili e riscaldabili elettricamente, infotainment da 8”, radio DAB+, volante multifunzione in pelle

Nuova Volkswagen Taigo: dettagli dell'allestimento R-Line

R-LINE: dettagli specifici R-Line all’interno e all’esterno dell’auto, cerchi in lega da 17”, vetri posteriori scuri, cruscotto digitale da 10,25”, fendinebbia con funzione di svolta, luci ambientali a LED, sedili sportivi in ArtVelours, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, tetto panoramico apribile elettricamente

Nuova Volkswagen Taigo: il posto guida

OPTIONAL Disponibili su richiesta, il pacchetto Tech (1.150 euro) per l’allestimento Life con climatizzatore automatico bizona, navigatore Discover Media e assistente di parcheggi. Per l’allestimento R-Line il pacchetto Tech Pack (1.000 euro) aggiunge i fari a matrice di LED, il climatizzatore automatico e calotte degli specchietti e tetto nero a contrasto. C’è poi, sempre per la versione R-Line, il Tech Pack Plus (1.330 euro) con gli ADAS avanzati e il clima bizona automatico. Ancora, tra gli accessori figura l’impianto stereo di beats da 300 W (620 euro), la ricarica wireless per gli smartphone (130 euro), l’accesso senza chiave (390 euro), la telecamera di parcheggio (290 euro) e la selezione dei profili di guida (320 euro). Cinque i design dei cerchi in lega, da 16” a 18”, e otto i colori (Ascot Grey, Pure White, Reflex Silver, Smoky Grey, Reef Blue, Visual Green, Kings Red e Deep Black perlato).

Nuova Volkswagen Taigo: il lettering sul portellone

Ecco il listino prezzi completo di Volkswagen Taigo:

1.0 TSI 95 CV Life - 22.600 euro

1.0 TSI 110 CV Life DSG - 25.250 euro

1.0 TSI 110 CV R-Line DSG - 27.350 euro

1.5 TSI 150 CV R-Line DSG - 28.850 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/09/2021