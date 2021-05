FAMIGLIA ESCLUSIVA Si amplia la gamma del SUV di lusso di Bentley (che ha debuttato nel 2016) con l’arrivo della versione S, che va ad aggiungersi al V6 ibrido plug-in, al V8 e all’arrembante W12. Progettato e costruito a Crewe, nel quartier generale della casa inglese, Bentayga S risponde alle richieste e ai feedback dei facoltosi clienti che cercavano nel SUV di lusso un’esperienza e un piacere di guida ancor più coinvolgenti. E come fai a non accontentarli? Almeno fin quando saranno disponibili auto con motore termico...

SPORTIVO FUORI... All’esterno la versione S si caratterizza per gli enormi cerchi esclusivi da 22”, disponibili in tre diverse finiture (argento di serie, nero lucido oppure opaco su richiesta), uno spoiler posteriore di maggiori dimensioni, assetto ribassato, e i piccoli badge “S” posizionati nella parte bassa delle portiere anteriori, appena sopra il profilo di plastica che corre lungo la carrozzeria. A questo si aggiunge, di serie, il pacchetto Blackline Specification, che prevede finiture nero lucido per calandra, lenti oscurate per i gruppi ottici anteriori e posteriori, calotte degli specchietti retrovisori, scarichi e barre sul tetto.

... LUSSUOSO DENTRO A fronte di tanta sportività all’esterno, in abitacolo dominano sempre finiture e materiali di altissima qualità: nuovi i sedili per conducente e passeggero, con il logo S cucito nei poggiatesta e rivestimenti bicolore in Alcantara. Inediti anche i dettagli colorati per cruscotto, consolle centrale, pannelli porta e leva del cambio. Sulla plancia, lato passeggero, si trova il logo S. Rivestita in Alcantara la corona del volante e parte del cambio. La grafica del cruscotto digitale è stata personalizzata, così come quella dei battitacco alle portiere. Come per gli altri modelli in gamma, anche Bentayga S è disponibile in configurazione a quattro, cinque o sette posti.

CUORE A OTTO CILINDRI Bentayga S monta il rinomato V8 quattro litri biturbo benzina già presente in gamma, di cui mantiene le già notevoli prestazioni: 550 CV di potenza, 770 Nm di coppia massima, uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 290 km/h. Dove cambia, e dove promette di rendere l’esperienza di guida ancor più coinvolgente, è nella meccanica, con l’esclusiva barra antirollio Bentley Dynamic Ride di serie, una tecnologia esclusiva che monta un motore elettrico sulla barra stessa, capace di reagire in 0,3 secondi e di imprimere una forza massima di 1.300 Nm per contrastare le forze laterali nelle curve, assicurando il massimo del grip, oltre che del comfort.

ASSETTO SPORTIVO Debutta anche una migliorata modalità di guida Sport, che accentua la risposta dello sterzo, riduce il rollio in curva (grazie a una diversa taratura delle sospensioni ad aria) e cambia i parametri del sistema elettronico di controllo della stabilità. Ricalibrato anche il Torque Vectoring di Bentley, già presente sui modelli più potenti del gruppo Volkswagen (che possiede Bentley), e che frena leggermente la ruota interna di una curva per migliorare l’aderenza. Inediti anche gli scarichi, sempre di forma ovale, meno attenti alla silenziosità e più alle prestazioni.

PREZZO Non sappiamo di preciso il prezzo di vendita in Italia, ma nel Regno Unito Bentley Bentayga S è in vendita a partire da 179.600 sterline, pari a circa 208mila euro. Disponibile, su richiesta, il pacchetto All-Terrain Specification per i pazzi che decidono di portare un’auto da 200mila euro per sterrati, strade innevate e corsi d’acqua.