PICCOLA CUBATURA Vi ricordate quando l'anno scorso MV Agusta ha annunciato una partnership con i cinesi di Loncin Motor, per la creazione di nuovi modelli di piccola cilindrata? Ancora oggi, la Casa di Schiranna non ha dichiarato quando inizieranno a sviluppare nuovi modelli, nè tantomeno quando arriveranno. In attesa di vedere delle piccole MV Agusta, c'è chi... le ha immaginate!

IL RENDER Il designer Oberdan Bezzi, famoso per i suoi render nel mondo delle due ruote, ha creato la F1 300 Junior, ovvero la sua personale interpretazione di una piccola naked di MV Agusta. Il design è decisamente in linea con quello della casa, affascinante e con tratti stilistici che la fanno sembrare come una moto dalla cilindrata più grande. Probabilmente è questa la chiave con cui la Casa di Schiranna vuole attrarre la giovane clientela: non solo con la gamma Rosso, ma anche - e soprattutto - con moto di piccola cubatura. Anche il lato tecnico non viene messo da parte, con pinze ad attacco radiale e forcella a steli rovesciati.