ANCORA PIÙ ESCLUSIVA Quando MV Agusta ha svelato la Brutale 1000 Serie Oro, è subito andata letteralmente a ruba. Se ora ne volete una, troppo tardi: la Casa di Schiranna non le produce più e dovrete accontentarvi della ''base'' RR con i suoi 208 CV, 116 Nm e 186 kg a secco. Ma se siete un fortunato possessore di una Serie Oro e pensate di avere una moto super esclusiva... dovete ricredervi!





UNICA La Casa ha tolto i veli alla M.L., una Brutale 1000 Serie Oro caratterizzata da una livrea unica realizzata dal centro stile MV Agusta. La Blue & White riprende i colori della Brutale 910 R Italia del 2006, realizzata per celebrare il Mondiale vinto dalla Nazionale di calcio, e alcuni dettagli della Brutale 810 Italia e della più recente Dragster 800 RR America. Il risultato è un colore azzurro che domina le zone laterali delle sovrastrutture, mentre i vari dettagli oro sono accompagnati da altri bianchi in cui è presente il tricolore italiano. Non è noto il significato dell'acronimo M.L. ma sappiamo per certo che questa colorazione è unica: la sigla 001/001 sul muso non lascia alcun dubbio.