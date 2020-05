VOLTO NUOVO A Schiranna la ripresa delle attività produttive coincideva con l’inizio della produzione della Rush 1000, una delle varie novità presentate durante lo scorso Eicma da MV Agusta. In questo periodo non c’è solo una ventata di novità dal punto di vista dei prodotti, ma anche dal lato corporate. Infatti l’azienda ha annunciato l’arrivo di Filippo Bassoli come Direttore Marketing di MV Agusta. Il neo arrivato avrà la responsabilità di ideare e sviluppare la strategia di marketing del gruppo a sostegno dell’ambizioso piano di rilancio e di espansione annunciato dal CEO Timur Sardov.

ESPERIENZA Filippo Bassoli arriva da una forte esperienza di web agency e startup digitali, passando per network editoriali del mondo automotive fino a diventare consulente marketing e promotore per alcuni progetti speciali in Ducati, Dainese e WP. Inoltre, ha sviluppato in Italia e nel mondo il marco Deus Ex Machina con il ruolo di Global Marketing Director.