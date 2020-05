STILE E PRESTAZIONI Durante l'ultimo Eicma, MV Agusta ha tolto i veli alla versione definitiva della Superveloce 800, l'affascinante supersportiva che unisce uno stile rétro alle prestazioni eccellenti della F3 800. La ripresa delle attività produttive a Schiranna - dopo la temporanea sospensione delle linee a causa dell'emergenza Covid-19 - coincideva con l'inizio della produzione del nuovo modello sportivo disegnato da Adrian Morton. Inizialmente proposta nell'iconica livrea rosso-argento in omaggio ad Agostini, ora la Superveloce è anche disponibile in un'affascinante livrea nera e oro. Come dichiarato dal Design Director del CRC di MV Agusta, questa combinazione si ispira alle competizioni di F1 anni '70, enfatizzando ulteriormente lo stile heritage di questo modello.

CARATTERISTICHE E PREZZO La MV Agusta Superveloce 800 ha una potenza di 148 CV a 13.000 giri/min e una coppia massima di 88 Nm a 10.600 giri/min, per un peso a secco di 173 kg mentre la velocità massima dichiarata è di 240 km/h. Le prestazioni sono garantite dal motore a tre cilindri in linea da 798 cc. La MV Agusta Superveloce 800 è già disponibile a un prezzo di 19.990 euro.