FUORI DAGLI SCHEMI I concetti di sportività e lusso di MV Agusta incontrano l’esclusività e lo stile di TheArsenale.com, il principale sito di retail online di oggetti di lusso: dagli orologi fino ai jet privati, dagli skateboard alle barche, arrivando persino alle opere d’arte. Insomma, tutti oggetti da sogno… e ammettiamolo, è quasi impossibile non farsi catturare dal fascino della Dragster 800 RR, una moto dallo stile unico. Proprio per questo la Casa di Schiranna, che da poco ha spento 75 candeline, ha creato un’edizione speciale per TheArsenale, caratterizzata da una livrea speciale e materiali pregiati.

EDIZIONE SPECIALE A catturare l’attenzione sono i dettagli arancioni, a contrasto con la verniciatura nera, che tempestano la Dragster: le prese d’aria, i cerchi a raggi, le decalcomanie sul serbatoio, le protezioni dei carter motore in ergal e numerosi dettagli in fibra di carbonio. A sottolineare ulteriormente la partnership con il sito di lusso ci pensa la scritta posta sui convogliatori d’aria in carbonio. Tecnicamente, la MV Agusta Dragster 800 RR x TheArsenale è identica alla versione di serie: il Trepistoni da 798 cc eroga 140 CV, tenuti a bada da un’elettronica che fa affidamento al ride-by-wire MVICS abbinato a un traction control regolabile su otto livelli. Se siete interessati ad acquistarla potete andare direttamente sul sito di TheArsenale, tuttavia il prezzo è disponibile solo su richiesta: senza ombra di dubbio si tratta di cifre al di sopra dei 20.000 euro considerando che la Dragster 800 RR di serie parte da 19.140 euro.