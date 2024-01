Turtle Beach firma VelocityOne Race: nuovo volante per sim-racing

Probabilmente la conoscete per i suoi controller senza fili o per le postazioni dedicate ai simulatori di volo: Turtle Beach è un colosso di accessori per il gaming con base a San Diego, che ha appena ampliato la sua offerta con un volante force feedback perfetto per il simracing. Turtle Beach VelocityOne Race è progettato per Xbox e PC Windows e accanto a soluzioni hi-tech condivise con i migliori prodotti analoghi del settore propone alcune novità davvero sfiziose. Guardate qui sotto il video di presentazione e dopo ne parliamo.

TECNICA SOFISTICATA VelocityOne Race promette di offrire un ritorno di forza diretto ad alta fedeltà grazie al motore K: Drive ''personalizzato per una risposta ultra realistica e potente, mantenendo uno sterzo fluido e reazioni dettagliate''. Dietro al volante in pelle cucito a mano, i paddles con tecnologia Mag-Shift garantiscono cambiate veloci, affidabili e costanti, mentre altre due levette analogiche montate più in basso, ma sempre a portata di dita, sfruttano sensori magnetici a effetto Hall per simulare un preciso controllo della frizione nelle partenze come nelle vere F1 o il comando del freno a mano per aiutare a intraversare l'auto in curva nei giochi di rally.

Turtle Beach VelocityOne Race, il Race Management Display

VEDI ANCHE

DOTAZIONE QUASI COMPLETA E non è finita: il quadro strumenti Race Management Display fornisce i dati di telemetria in tempo reale nei giochi di guida che supportano questa funzione e una pulsantiera a lato del volante con tanti tasti ''rimappabili'' offre ampie possibilità per personalizzare i comandi: anche con l'aiuto dell'applicazione Tuner Companion per la regolazione fine di ogni parametro. Con effetti anche sulla pedaliera, realizzata in alluminio e con cella di carico Dynamic Brake Tek a permettere un feeling realistico con il comando del freno. Come si nota dalle foto, c'è pure il pedale della frizione, che non è però accompagnato da una leva del cambio manuale con i tradizionali innesti ad H: che Turtle Beach pensi a un accessorio futuro? Vedremo.

Turtle Beach VelocityOne Race, il freno funziona con la cella di carico

QUANTO COSTA VelocityOne Race sarà lanciato il 26 febbraio 2024, ma è già disponibile per il pre-ordine sul sito www.turtlebeach.com al prezzo di 699,99 euro. Si inserisce tra i prodotti di fascia alta, ma a un prezzo molto più basso dell'abbinata volante e pedaliera Logitech G Pro Racing, rispetto alla quale il sistema di ritorno di forza sembra sfruttare lo stesso principio, mentre la pedaliera VelocityOne potrebbe, sulla carta, fornire sensazioni più realistiche grazie all'uso della cella di carico. Per scoprire se tutte queste illazioni hanno un fondamento c'è un solo modo: non vediamo l'ora di provarla!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/01/2024