Uno dei simulatori più apprezzati al mondo – di sicuro quello preferito dai piloti reali, Verstappen e Norris su tutti – si arricchisce di ulteriori contenuti… europei. Da sempre criticato per essere un po’ troppo ammiccante con gli appassionati di motorsport Usa e poco aperto verso il vecchio Continente, iRacing vuole invertire la rotta. E, dopo l’annuncio dell’arrivo della tanto attesa pioggia che dovrebbe regalare un’esperienza di gara ancora più immersiva, adesso è la volta di una nuova monoposto di Formula 1. E non certo una monoposto qualsiasi visto che gli sviluppatori hanno appena annunciato ufficialmente l’arrivo della macchina campione in carica, la Mercedes W12 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Una McLaren MP4-30 a Hockenheim: è il primo screenshot che annuncia la pioggia su iRacing

VEDI ANCHE

NON SOLO W12 Non ci sono ancora screenshot in-game della creatura in fase di sviluppo, ma non mancano le parole di grande soddisfazione da parte del team che sta lavorando per portare all’interno del celebre simulatore la monoposto del sette volte campione del mondo, in questo momento in lotta con la Red Bull di Max Verstappen per conquistare l’ottavo titolo piloti e costruttori. “Non potremmo essere più entusiasti – spiega il vice-presidente esecutivo di iRacing, Steve Myers – di aggiungere al nostro parco auto di livello mondiale anche la Mercedes-AMG F1 W12 E Performance. Il team è stato dominante in vetta al motorsport per ormai un bel po’ di tempo, vincendo sette titoli piloti e costruttori consecutivi con le sue macchine e i suoi piloti. Portare la W12 su iRacing rafforza il nostro impegno nei confronti dei quasi 200.000 piloti virtuali nell’ottica di fornire la più autentica e varia esperienza di simulazione al mondo”. La W12, che sarà pubblicata nelle prossime build, non sarà però l’unica monoposto di Stoccarda in arrivo: l’accordo con il team di Toto Wolff è infatti quello di portare in futuro sulle piste virtuali anche l’auto della prossima stagione, la prima con il rivoluzionario regolamento voluto dai vertici della Formula 1.

iRacing, la postazione di guida di Max Verstappen

MODELLO GOMME Nuove auto ma non solo. La soddisfazione degli sviluppatori è anche quella di aver studiato insieme agli ingegneri Mercedes il comportamento delle gomme delle monoposto, trovando spunti per correggere il modello pneumatici utilizzato con le auto di altre categorie presenti nel gioco. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con iRacing – conferma James Vowles, il direttore strategico della Mercedes F1 – sin dall’inizio del 2021 per portare la W12 all’interno del loro ambiente virtuale. L’intento era quello di creare una rappresentazione della nostra macchina più precisa possibile, sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello della guida. Per fare ciò, abbiamo tenuto dei rapporti molto intensi con gli sviluppatori, che hanno generato un modello che speriamo tutti quanti possano apprezzare al pari di quanto lo hanno fatto i nostri piloti”. La Mercedes W12 di Hamilton e Bottas sarà la prima monoposto di F1 di questa generazione, nonché la quinta in assoluto su iRacing dopo la Lotus 49 (1967-1970), la Lotus 79 (1978-1979), la Williams FW31 (2009) e la McLaren MP4-30 (2015).

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/09/2021