In Assetto Corsa Evo potrai equipaggiare le auto con accessori di fabbrica

Motore, gomme, tetto apribile... in Assetto Corsa Evo potrai scegliere per le tue auto accessori e dotazioni ufficiali della Casa

In lancio il 16 gennaio 2025, Assetto Corsa Evo introdurrà un'opzione piuttosto rara tra simulatori e giochi di guida, ma molto richiesta dagli utenti. Un po' come accadeva in Test Drive Unlimited (nel video qui sotto), permetterà di configurare le auto al momento dell'acquisto, scegliendo alcuni accessori tra quelli proposti dalla fabbrica: dal tipo di motore alle ruote, pare. ''Di ogni auto saranno disponibili tutte le configurazioni e motorizzazioni che trovereste in un qualsiasi concessionario. Se la vostra auto preferita è venduta sia a benzina, che diesel, per fare un esempio, o in una versione che monta cerchi da 17 pollici con tettuccio apribile, allora sarà così anche nel nostro gioco'', ha detto Davide Brivio, Producer & Game Director dello sviluppatore Kunos Simulazioni, in un intervista raccolta dal sito Multiplayer.

VEDI ANCHE

UN GIOCO CONTRO CORRENTE Sebbene il team di Kunos non abbia la potenza di fuoco di Poliphony e di altri sviluppatori dei più grandi franchise, l'attenzione al dettaglio dietro ogni aspetto di Assetto Corsa è elevatissimo e lo sforzo per offrire un prodotto con caratteristiche esclusive è testimoniato dallo sviluppo di un motore grafico e fisico proprietario. Ma anche alcune scelte sullo schema di gioco ne fanno sempre più un videogame dalle caratteristiche peculiari, dal meteo dinamico all'intero parco auto sbloccato fin dal primo avvio del gioco: conseguite le patenti, e ottenuti i crediti necessari, puoi scegliere l'auto che preferisci e farci ciò che vuoi, creando da solo i tuoi obiettivi. E in questa libertà di scelta entra appunto la possibilità di decidere le specifiche di ciascuna tua auto al momento dell'acquisto. Le dotazioni scelte, tra l'altro, produrranno effetti tangibili alla guida e non rimarranno delle mere caratterizzazioni estetiche, pare. Sono curioso di provarlo...

Fonte: Multiplayer

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/11/2024