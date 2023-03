Video: Playseat Trophy Logitech G Edition, postazione per i simracer (ma non solo)

Le due aziende leader di settore uniscono le forze per dar vita al miglior sedile da racing sul mercato: eccolo in video

Quando uniscono le forze due aziende come Logitech, tra i principali - e più apprezzati - produttori di periferiche da gioco (tra cui lo spettacolare PRO Racing Wheel) e Playseat, specializzata in postazioni simracing, il risultato non può che essere esaltante. Da qualche settimana è disponibile infatti la nuova postazione di guida (virtuale) Playseat Trophy Logitech G Edition, progettata per volanti e pedaliere di Logitech G, adatta tanto ai simracer duri e puri quanto ai semplici appassionati di videogame di corsa.

Playseat Trophy Logitech G Edition, la postazione da gioco in azione

ROBUSTO E VERSATILE Il telaio della postazione da gioco è realizzato in acciaio ad alto contenuto di carbonio, con parti in alluminio anodizzato per la massima leggerezza e robustezza, senza trascurare l’estetica, salvaguardata dalla verniciatura a polvere. Seduta, pedaliera e piastra di sterzo dispongono di ampie regolazioni e offrono la massima flessibilità nel posizionamento di volante e pedali, così da assecondare diversi stili di guida, dalle monoposto di Gran Turismo 7 ai SUV di Forza Horizon 5. Tutte le regolazioni possono essere avvitate per evitare qualsiasi tolleranza e “gioco” durante le sessioni di gara. Con i suoi 17 kg di peso, il playseat Trophy è uno dei più leggeri sul mercato, e può essere facilmente riposto in un angolo quando non utilizzato.

Playseat Trophy Logitech G Edition, la postazione da gioco riposta dopo l'uso

AVVOLGENTE Il sedile sportivo è rivestito in ActiFit, capace di adattarsi alle corporature più diverse senza dare fastidio, e in grado di dissipare il calore (che in estate è un problema non di poco conto). Lo schienale può inclinarsi in avanti, all'indietro e muoversi verso l'alto o verso il basso, nonché fornire un ulteriore supporto lombare.

Playseat Trophy Logitech G Edition, il volante Logitech PRO

PREZZO E DISPONIBILITÀ Il Playseat Trophy-Logitech G Edition è disponibile anche in Europa, venduto in Italia da Amazon (ma non disponibile al momento di scrivere questo articolo), al prezzo consigliato di 599 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/03/2023