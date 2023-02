Gran Turismo 7, la sfida è contro la AI (e in realtà virtuale). Il trailer

L’ultimo aggiornamento del videogame per PlayStation supporta il visore per la realtà virtuale PS VR2 e l’intelligenza artificiale. Il trailer di lancio

È disponibile da un paio di giorni un update gratuito per Gran Turismo 7 (qui la recensione), il videogame di Polyphony Digital per PlayStation 4 e PlayStation 5, che viene così aggiornato alla versione 1.29. Dietro quello che sembra solo l’ennesimo update di un titolo ci sono invece tante, tantissime novità. Andiamo a scoprirle insieme!

Gran Turismo 7, arrivano la realtà virtuale e la AI: uno screenshot

Con l’unica eccezione della modalità a schermo condiviso per due giocatori, Gran Turismo 7 adesso può essere giocato con il visore per la realtà virtuale PS VR2, disponibile dal 22 febbraio, lo stesso giorno dell’arrivo dell'aggiornamento del gioco. Con il caschetto si corre a bordo dell’auto, con la visuale che segue automaticamente il movimento degli occhi e della testa, e con un audio 3D ottimizzato per la realtà virtuale. Nel gioco verrà aggiunta anche una nuova area all’interno del Garage chiamata “Showroom VR”, all’interno della quale ammirare le proprie auto in soggettiva, con diverse location e condizioni di luce.

Gran Turismo 7, arrivano la realtà virtuale e la AI: uno screenshot

Sony l’aveva presentata un annetto fa, prima dell’uscita di Gran Turismo 7, e finalmente potremo vederla all’opera: si chiama Sophy, ed è un’intelligenza artificiale programmata per guidare in maniera aggressiva e competitiva, e dare filo da torcere ai giocatori più skillati. Con l’aggiornamento debutterà in una modalità dedicata, chiamata Gran Turismo Sophy Race Together, in cui cimentarsi contro la AI. Questa modalità di gioco ha una durata limitata, fino alla fine di marzo: il feedback iniziale fornito in questa fase dai giocatori servirà per migliorare ulteriormente le capacità di guida di Sophy, e renderla nuovamente disponibile in futuro.

Gran Turismo 7, arrivano la realtà virtuale e la AI: uno screenshot

VEDI ANCHE

FACILE, MEDIO O DIFFICILE? Gran Turismo 7 permetterà di affrontare Sophy in una serie di quattro circuiti con difficoltà crescente, prima con la AI a livello “esordiente”, poi “intermedio” e infine “esperto”. Le auto guidate da Sophy avranno anche livelli di prestazioni differenti. La sfida più impegnativa sarà però nelle gare testa a testa, dove giocatore e AI corrono con vetture identiche, e l’intelligenza artificiale potrà mettere in mostra le sue doti di guida “sovrumane”. Sopra il tetto dell’auto, accanto al nome sarà visibile anche una emoticon che mostra come la AI reagisce a quanto accade in gara. Per accedere alle sfide con Sophy occorre aver sbloccato il livello 6 di Collezionista di Auto.

Gran Turismo 7, arrivano la realtà virtuale e la AI: uno screenshot

Con l’aggiornamento appena pubblicato torna uno dei circuiti più classici della serie Gran Turismo, ossia Grand Valley, disponibile in due layout: il più lungo e spettacolare Highway 1, pieno di rettilinei ad alta velocità e curve molto tecniche, e il più breve (solo 2 km) South con i suoi dislivelli e gli angoli ciechi.

Gran Turismo 7, arrivano la realtà virtuale e la AI: uno screenshot

CINQUE AUTO Da oggi il garage di Gran Turismo 7 si arricchisce di cinque nuovi modelli:

Honda RA272 ’65 , la monoposto di F1 che ha permesso a Honda di portare a casa il suo primo trionfo nella categoria regina del motorsport.

, la monoposto di F1 che ha permesso a Honda di portare a casa il suo primo trionfo nella categoria regina del motorsport. Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo (Street e Off-Road), una concept car di lusso ispirata al prototipo Parcour del 2013, disponibile con quattro assetti (pista, strada, neve e fuoristrada). A muoverlo un V10 centrale abbinato a due motori elettrici, per una potenza combinata di 1.220 CV: velocità massima di 380 km/h e uno “zero-cento” in 2,5 secondi.

(Street e Off-Road), una concept car di lusso ispirata al prototipo Parcour del 2013, disponibile con quattro assetti (pista, strada, neve e fuoristrada). A muoverlo un V10 centrale abbinato a due motori elettrici, per una potenza combinata di 1.220 CV: velocità massima di 380 km/h e uno “zero-cento” in 2,5 secondi. Citroën DS 21 Pallas del 1970, una delle più incredibili e visionarie automobili mai prodotte, lo squalo francese è stato progettato da Andre Lefebvre, con la carrozzeria disegnata da Flaminio Bertoni (lo stesso della 2CV). Nel garage virtuale gioco è possibile ruotare gli abbaglianti, proprio come nella realtà.

del 1970, una delle più incredibili e visionarie automobili mai prodotte, lo squalo francese è stato progettato da Andre Lefebvre, con la carrozzeria disegnata da Flaminio Bertoni (lo stesso della 2CV). Nel garage virtuale gioco è possibile ruotare gli abbaglianti, proprio come nella realtà. Porsche 911 Carrera RS (901) del 1973, la prima auto con il badge di RennSport. Si tratta del modello omologato per l’auto che avrebbe corso nel Gruppo 4, mosso dal motore aspirato da 2,4 litri con 207 CV di potenza.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/02/2023