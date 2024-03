Video: Le Mans Ultimate, è online il racing game ufficiale del WEC

Per gli amanti del simracing è uscito il titolo Le Mans Ultimate, gioco ufficiale della 24 Ore di Le Mans e del FIA World Endurance Championship. Qui sotto il video che ne mostra grafica e gameplay. Protagonisti prototipi del calibro della Ferrari 499P (vincitrice 2023), della Porsche 963 e della Toyota GR010-Hybrid, ma non mancano le categorie inferiori per le vetture derivate dalla serie, con Corvette C8.R, Aston Martin Vantage AMR e compagnia bella.

TU CONTRO IL MONDO La scelta dei circuiti rispecchia il campionato delle gare WEC, con Spa-Francorchamps, Monza e il Circuit de la Sarthe, mentre le modalità di gioco prevedono sia corse offline sia online, con eventi multiplayer giornalieri, settimanali e speciali. Le gare si svolgono durante tutto il giorno, consentendo ai giocatori di mettersi al volante quando vogliono. Non manca la possibilità di creare eventi personalizzati nella modalità Giocatore Singolo, per allenarsi contro avversari gestiti da un'intelligenza artificiale evoluta, personalizzando i parametri di gioco.

VEDI ANCHE

Le Mans Ultimate, la Aston Martin Vantage AMR (aspettando la Valkyrie LMH)

GIOCA L'ANTEPRIMA Al momento il racing game non è ancora completo, ma già giocabile su PC, richiedendo l'accesso anticipato su Lemansultimate.com. Provandolo già ora, potrete fornire il vostro feedback agli sviluppatori e segnalare eventuali bug. Ma è chiaro che in futuro l'esperienza di gioco si farà via via più ricca, pare anche con acquisti in-app. Lo sviluppatore del gioco ''Studio 397 [è] riconosciuto come uno dei migliori team tecnologici del settore'', dice Stephen Hood, CEO di Motorsport Games. Del resto, che Le Mans Ultimate sia il primo titolo con licenza ufficiale del WEC in oltre vent'anni è un ottimo biglietto di presentazione.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/03/2024