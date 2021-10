Per sfrecciare virtualmente sui saliscendi della mitica pista di Imola non sarà più necessario accendere il vostro Pc o la vostra console con Assetto Corsa Competizione. Da questo momento, l’autodromo Enzo e Dino Ferrari non sarà più, infatti, soltanto prerogativa del celebre simulatore italiano – che nei mesi scorsi lo aveva inserito in un apposito pacchetto DLC a pagamento, recensito qui – ma sarà al contrario accessibile davvero a tutti e gratuitamente, grazie all’update 1.12 di F1 2021. Il gioco ufficiale del Mondiale di Formula 1, sviluppato da Codemasters, si è infatti aggiornato nelle scorse ore portando in dono agli appassionati la possibilità di gareggiare sulle rive del Santerno.

Codemasters F1 2021, la livrea speciale della Red Bull di Verstappen e Perez

VEDI ANCHE

LA NOVITÀ Analogamente a quanto accaduto il mese scorso con il tracciato di Portimao, adesso anche Imola è disponibile per tutti. La pista, come al solito riprodotta nei minimi particolari, è stata teatro del GP di Emilia-Romagna, il secondo della stagione 2021, vinto da Max Verstappen con tanto di sportellata al via – una delle prime della stagione – al rivale Lewis Hamilton. Nell’aggiornamento 1.12 c’è anche la possibilità, che Codemasters annuncia però come limitata nel tempo, di utilizzare la Red Bull RB16B di Verstappen e Perez con la livrea speciale dedicata a Honda che abbiamo visto nel weekend del GP Turchia. A questo punto, tra le piste presenti in gioco manca all’appello il solo circuito cittadino di Jeddah, che sarà pubblicato a novembre. Non ci sono invece informazioni sull’eventuale e poco probabile arrivo di Istanbul e Losail, inserite in corsa per completare il calendario del Mondiale 2021. F1 2021 è il gioco utilizzato anche per il campionato F1 Esports Series 2021, al via proprio in questi giorni.

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/10/2021