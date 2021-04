SI TORNA A CORRERE Qualche settimana fa Electronic Arts (il publisher che, tra gli altri, pubblica il gioco di calcio FIFA) ha acquisito Codemasters, lo studio di sviluppo responsabile di gran parte dei titoli di corse migliori degli ultimi anni, da Grid alla serie Dirt, passando per quella meraviglia videoludica che è F1 2020 (ne ho parlato a lungo qui). E proprio nel weekend del Gran Premio di Imola, mentre Mercedes e Red Bull sono impegnate nella seconda gara del campionato, EA e Codemasters hanno annunciato F1 2021, il nuovo capitolo della serie dedicata alle monoposto a ruote scoperte, realizzata ancora una volta su licenza ufficiale FIA.

MODALITÀ STORIA Il trailer che potete vedere qui sopra introduce la prima, importantissima novità del capitolo 2021, ossia la modalità storia, chiamata Braking Point, che ci porta dalle gare della Formula 2 al circo iridato della divisione massima, con l’obiettivo di diventare una celebrità nel mondo della Formula 1. Come la modalità Volta di FIFA, insomma, verremo catapultati in una serie di eventi e missioni (che in concreto si tradurranno in gare ed eventi in pista, ovviamente) dove respirare la vita dentro e fuori la monoposto, le rivalità tra piloti, gli incidenti e gli imprevisti in gara, le discussioni con il resto del team...

TUTTI PRESENTI Alla modalità Braking Point si aggiunge naturalmente la più tradizionale modalità Carriera, che permette di scegliere il proprio team (tra quelli di F1 e F2) e portarlo al successo, seguendo il calendario della stagione, curando lo sviluppo dell’auto e del quartier generale, le sponsorizzazioni e i rapporti con i media. Trattandosi del titolo su licenza ufficiale, troveremo tutti i team, i piloti e i circuiti della stagione attuale, compresi quelli nuovi di Portimão, Imola e Jeddah (disponibili come contenuti post-lancio gratuiti).

ANCHE IN DUE Quest’anno debutta anche la possibilità di affrontare la carriera in due giocatori, online, sia all’interno del medesimo team che in competizione in squadre diverse. Amicizie pronte a essere rovinate, insomma. Da ultimo, viene introdotta la modalità Stagione Reale, che permette di iniziare una partita in qualsiasi momento della stagione reale, con le classifiche di piloti e costruttori aggiornate secondo i risultati veri.

QUANDO ARRIVA F1 2021 uscirà il prossimo 16 luglio su PC (Steam), PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S. Chi preordina la Standard Edition riceverà il Braking Point Content Pack, oggetti di gioco ispirati ai campioni protagonisti della nuova modalità storia e 5.000 PitCoin. Nella versione Deluxe Digitale sono invece compresi sette piloti storici (non ancora annunciati) da utilizzare nella modalità “Il Mio Team”, 18.000 PitCoin, il pacchetto Braking Point e tre giorni di accesso anticipato al gioco (dal 13 luglio, dunque). Maggiori informazioni e pre-order aperti sul sito ufficiale.