Ultima chance! Scarica gratis F1 Manager 2024 su Epic Games Store

Ogni settimana, Epic Games Store offre la possibilità di scaricare gratuitamente un nuovo videogame. I titoli variano per genere e qualità, quindi è sempre una buona idea controllare le promozioni in corso per non perdere occasioni uniche.

Questa settimana, fino a giovedì 20 febbraio, gli appassionati di racing game e simracing possono scaricare senza costi F1 Manager 2024, un titolo imperdibile per chi ama la Formula 1 e la gestione delle scuderie.

F1 Manager 2024, le gare sembrano vere

F1 Manager 2024: diventa il Team Principal della tua scuderia

F1 Manager 2024 ti mette nei panni di un vero manager di una squadra di Formula 1. Sarai responsabile della strategia del team, dovrai prendere decisioni cruciali e guidare la tua scuderia verso il successo. Ecco alcune caratteristiche principali del gioco:

Gestione completa del team

Pianifica ogni dettaglio della tua squadra, dalla strategia di gara alla gestione delle risorse. Potrai dirigere gli sviluppi della monoposto, assumere piloti e prendere decisioni tattiche in tempo reale.

Personalizzazione e squadre predefinite

Per la prima volta nella serie, avrai la possibilità di creare la tua scuderia personalizzata. Se invece preferisci un'esperienza più tradizionale, potrai scegliere una delle squadre ufficiali di Formula 1 e portarla alla vittoria.

Esperienza di simracing coinvolgente

Assisti a gare realistiche e dai ordini ai tuoi piloti per influenzare il risultato delle competizioni. Le dinamiche di gioco ti permetteranno di vivere l'adrenalina della Formula 1 direttamente dal muretto dei box.

F1 Manager 2024, il menu per raccogliere le sponsorizzazioni

Prezzo e offerta speciale

Normalmente, F1 Manager 2024 ha un prezzo di circa 35€ su Epic Games Store, ma per questa settimana puoi scaricarlo gratuitamente.

Si tratta di un'opportunità perfetta per chi vuole avvicinarsi al genere del simracing e scoprire un titolo avvincente, con un cast di personaggi ben sviluppati e meccaniche di gioco coinvolgenti.

Come scaricare F1 Manager 2024 gratis

Per approfittare dell'offerta, segui questi semplici passi:

Clicca qui per trovare subito F1 Manager 2024 su Epic Games Store Crea il tuo account su Epic Games Store (o accedi, se sei già iscritto) Clicca su ''Ottieni'' e completa la procedura d'acquisto gratuita Scarica il gioco e inizia la tua avventura nel mondo della Formula 1

Non lasciarti sfuggire questa occasione! L'offerta è valida fino al 20 febbraio alle 17:00 (ora italiana), quindi affrettati e aggiungi F1 Manager 2024 alla tua libreria oggi stesso. E clicca qui per il nostro approfondimento sul gioco, con il video del gameplay

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/02/2025