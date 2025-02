Speed Demons 2: data di uscita, trailer e caratteristiche del nuovo racing arcade

Lo sviluppatore Radiangames ha annunciato l'arrivo di Speed Demons 2, da giocare su PC e console entro la fine dell'anno. Questo arcade di corse su autostrada offre un'azione intensa e una varietà insospettabile. Guarda il trailer per un’anteprima del gameplay!

Semina il caos o cerca di fermare i teppisti in Speed Demons 2

In Speed Demons 2, i giocatori potranno scegliere tra due fazioni:

Demons: un gang di piloti spericolati che seminano il caos sulle autostrade.

Enforcers: vigilanti determinati a fermare la follia ad alta velocità.

Che tu voglia schivare il traffico, sfidare avversari, seminare gli Enforcers o creare scompiglio sulle strade, Speed Demons 2 garantisce un’esperienza piena di adrenalina per gli amanti della velocità.

Come si gioca

''I controlli sono focalizzati sul movimento, non sullo sterzo'', dice lo sviluppatore. ''Avrai ancora i pulsanti dell'acceleratore, del freno e del turbo (o delle abilità), ma muovi lo stick analogico (o il mouse) su e giù per controllare la direzione del tuo veicolo''.

Speed Demons 2, una delle prospettive del gioco

L’azione si svolge con una visuale laterale a inseguimento dinamica, selezionabile tra:

Vista dall’alto (straight-down)

Vista a media altezza (high-angle chase)

Vista a bassa altezza (low-angle chase)

Effetti come motion blur, tilt-shift e contorni cel-shaded (opzionali) migliorano la resa visiva, mentre il gioco è ottimizzato per girare a 120 Hz per un'esperienza fluida e reattiva. Guarda qui sotto il video del trailer.

Il titolo offre 10 modalità di gioco, 70 veicoli, 500 gare e un sistema di punteggio a 3 stelle, garantendo un’esperienza sempre varia e avvincente.

Modalità di gioco disponibili

Race: gara contro avversari simili per raggiungere il traguardo per primo.

Checkpoint: corri contro il tempo per superare 5 checkpoint prima che scada.

Escape: arriva al traguardo evitando di essere distrutto dagli Enforcers.

Pursuit: (Enforcer) distruggi 8-20 Demons entro il tempo limite.

Takedown: (Enforcer) abbatti quanti più Demons possibile nel tempo stabilito.

Rampage: distruggi quanti più veicoli possibile in un determinato tempo.

Rally: sorpassa il maggior numero di Demons prima dello scadere del tempo.

Slalom: schiva gli ostacoli e raggiungi il traguardo nel minor tempo possibile.

Scratchless: completa la gara con il minor numero di danni.

Rush Hour: supera nel traffico più veicoli possibile prima di arrivare al traguardo.

In Speed Demons 2 puoi guidare 70 veicoli diversi

Speed Demons 2 arriverà su PC (Steam) e console entro il 2025. Collegati al sito di Steam e clicca su ''Aggiungi alla lista dei desideri'' per ricevere subito notizia della pubblicazione.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/02/2025