Tokyo Xtreme Racer: il nuovo racing game in anteprima su Steam. Guarda il trailer video

Il nuovo gioco di corse Tokyo Xtreme Racer, sviluppato da Genki, sarà disponibile in Early Access su Steam per PC a partire dal 22 gennaio 2025. Scopri tutti i dettagli su gameplay, trailer e le caratteristiche di questo attesissimo titolo.

Tokyo Xtreme Racer è il nuovo gioco di corse ambientato a Tokyo

Un'esperienza di corse fuori dal comune

Tokyo Xtreme Racer è ambientato in un futuro distopico in cui le strade di Tokyo sono sigillate per trasformarsi in un’arena di corse clandestine. Vestirai i panni di uno street racer vecchio stile, movendoti tra personaggi ispirati a quelli dei leggendari Midnight Club, per gareggiare lungo le autostrade semi-realistiche della città.

A differenza dei normali giochi di corse, TXR ha un sistema di combattimento unico in cui i piloti competono tra loro per ridurre i loro ''punti spirito'', che sono una rappresentazione numerica della loro vivacità. Non puoi vincere solo con la velocità; devi padroneggiare varie tattiche per ridurre la forza mentale del tuo avversario.

Le corse infatti non hanno un traguardo fisso: per vincere, dovrai superare il tuo avversario e mantenere il vantaggio per un certo periodo. Entrambi i partecipanti iniziano con una barra della salute, che si riduce se rimani indietro, creando un'esperienza simile ai giochi ''picchiaduro''.

Personalizzazione e progressi

Con ogni vittoria, guadagnerai denaro da investire in upgrade per i tuoi veicoli o per acquistare nuove auto. Man mano che salirai di livello, incontrerai avversari sempre più competitivi, mettendo alla prova le tue abilità di guida.

Tokyo Xtreme Racer, una delle auto da personalizzare

Grafica e ambientazione

Il gioco promette una grafica suggestiva, con un sistema di illuminazione realistico che esalta le corse notturne sulle autostrade di Tokyo. Il senso di velocità e il design dettagliato delle vetture offrono un'esperienza immersiva per gli appassionati di giochi di corse.

Contenuti disponibili in Early Access

Secondo la pagina ufficiale su Steam, la versione iniziale includerà:

Più di 200 rivali da affrontare.

da affrontare. Circa 50 auto tra cui scegliere e personalizzare.

tra cui scegliere e personalizzare. Quasi 200 km di autostrade di Tokyo esplorabili.

di Tokyo esplorabili. Circa metà della campagna single-player, con aggiornamenti futuri previsti durante il periodo di accesso anticipato.

Qui sotto l'anteprima ufficiale, mentre nel riquadro in alto trovi una selezione delle auto disponibili.

Lancio su PC e possibili espansioni

Tokyo Xtreme Racer sarà disponibile inizialmente solo su PC tramite Steam, ma gli sviluppatori non escludono una futura versione per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Durata dell’Early Access

La fase di Early Access durerà circa quattro mesi, durante i quali verranno raccolti feedback per migliorare il gioco. Dopo questo periodo, Genki annuncerà la data del lancio ufficiale, previsto per la fine del 2025. Clicca qui per visitare il sito ufficiale dedicato a Tokyo Xtreme Racer.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/01/2025