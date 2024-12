Assetto Corsa Evo vs Gran Turismo 7: qual è il miglior simulatore?

Tra i simulatori di guida debutta Assetto Corsa Evo, che dal 16 gennaio 2025 si scontrerà prima di tutto con il ben noto Gran Turismo 7. Sono entrambi titoli di spicco, ciascuno con caratteristiche distintive che attirano appassionati e professionisti del sim racing. Ma qual è il migliore? La risposta non è così semplice.

Assetto Corsa Evo e Gran Turismo 7 sono entrambi simulatori di guida di alta qualità, ma presentano alcune differenze chiave. Assetto Corsa Evo si concentra maggiormente sulla realtà dei veicoli e delle piste, mentre Gran Turismo 7 offre una maggiore varietà di modalità di gioco e un'esperienza più arcade.

Hyundai Ioniq 5 N in Gran Turismo 7

Il confronto tra Assetto Corsa Evo e Gran Turismo 7 è inevitabile, dato che entrambi mirano a offrire un'esperienza di guida realistica. Gran Turismo 7, sviluppato da Polyphony Digital, è stato rilasciato nel 2022 ed è disponibile esclusivamente per PlayStation 4 e PlayStation 5. Assetto Corsa Evo, invece, offre una maggiore flessibilità in termini di piattaforme, comprendendo anche PC e Xbox: visita la pagina ufficiale su Steam.

Entrambi i titoli offrono un elevato livello di realismo, ma con approcci differenti. Gran Turismo 7 combina elementi arcade con una fisica di guida accurata, che prevede ad esempio condizioni meteo dinamiche. Ma il suo obiettivo è rendere la simulazione accessibile a un pubblico più ampio.

Assetto Corsa Evo, invece, si concentra su una simulazione pura, con una fisica estremamente dettagliata che riproduce fedelmente il comportamento dei veicoli su pista, risultando particolarmente apprezzato dai puristi della simulazione. Tra le chicche, la capacità di restituire il comportamento di vari tipi di sospensioni e l'aderenza della pista che cambia in funzione dell'accumulo della gomma sull'asfalto (oltre al meteo variabile).

Dal punto di vista grafico, il confronto è a un livello altissimo. Gran Turismo 7 offre un comparto visivo di alta qualità, con particolare attenzione ai dettagli delle auto e degli ambienti. Assetto Corsa Evo punta a competere con un motore grafico aggiornato, offrendo modelli di auto dettagliati e ambientazioni realistiche, con un'attenzione particolare agli effetti di luce e alle condizioni atmosferiche.

Sfida l'A.I. sotto la pioggia in Assetto Corsa Evo

Per ora il parco auto di Gran Turismo 7 non si batte. Già disponibile da tempo, vanta quasi 500 veicoli disponibili per 60 costruttori, coprendo una vasta gamma di categorie, dalle utilitarie alle supercar. Assetto Corsa Evo punta sulla qualità delle simulazioni, offrendo una selezione di auto ristretta, ma i modelli sono altamente dettagliati e spaziano dalle auto da strada alle vetture da competizione.

Assetto Corsa Evo, va detto, non è che agli inizi e saranno 20 i modelli disponibili nella fase di accesso anticipato. Tra i produttori rappresentati ci saranno Toyota, Alfa Romeo, Lancia, BMW e Mini. Gli sviluppatori di Assetto Corsa Evo hanno collaborato con diversi produttori per garantire una rappresentazione accurata di ogni modello, sia in termini estetici che di performance. La lista completa delle auto sarà resa disponibile al momento del lancio ufficiale nell'autunno 2025, quando il parco auto sarà già di circa 100 vetture, con l'aggiunta di nuovi veicoli prevista attraverso DLC e aggiornamenti gratuiti.

La mappa di Assetto Corsa Evo include già tracciati iconici e assolutamente reali, come l'Autodromo di Imola, Brands Hatch, Laguna Seca, Mount Panorama e Suzuka. Sono tutti riprodotti con estrema precisione grazie alla tecnologia laser scan, per garantire un'esperienza di guida autentica. Inoltre, una mappa open world che ricrea la regione dell'Eifel, in Germania, sarà rilasciata nell'estate 2025 e ora del lancio autunnale saranno 15 i circuiti dosponibili. Gran Turismo 7 offre oltre 90 tracciati, inclusi circuiti reali e fittizi.

Suzuki Jimny in Gran Turismo 7: viene già voglia di elaborarlo!

ASSETTO CORSA EVO VS. GRAN TURISMO 7: A.I. A CONFRONTO L’intelligenza artificiale (A.I.) è un elemento cruciale nei simulatori di guida, che influenza direttamente il livello di sfida e il realismo dell’esperienza di gioco. Sia Assetto Corsa Evo sia Gran Turismo 7 presentano sistemi di A.I. avanzati, ma differiscono nell’approccio e nella progettazione. Assetto Corsa Evo: Intelligenza Artificiale avanzata per puristi della simulazione L’A.I. di Assetto Corsa Evo è stata completamente riprogettata per offrire un’esperienza di guida estremamente realistica. Gli avversari simulano comportamenti umani, come prendere decisioni basate sulle condizioni della pista, sulle strategie di gara e sull’adattamento agli errori dei giocatori. Ad esempio: Adattamento dinamico: se il giocatore commette un errore, gli avversari possono sfruttarlo, ma senza sembrare irrealisticamente perfetti.

se il giocatore commette un errore, gli avversari possono sfruttarlo, ma senza sembrare irrealisticamente perfetti. Strategie avanzate: l’A.I. valuta fattori come il consumo degli pneumatici, le condizioni atmosferiche e il livello di carburante per decidere quando spingere o difendersi.

l’A.I. valuta fattori come il consumo degli pneumatici, le condizioni atmosferiche e il livello di carburante per decidere quando spingere o difendersi. Errori plausibili: gli avversari non seguono traiettorie perfette, ma possono sbagliare una curva, bloccarsi in una frenata o persino perdere il controllo, aumentando il realismo della competizione. Questi miglioramenti rendono Assetto Corsa Evo ideale per i puristi della simulazione, offrendo gare che si avvicinano moltissimo alla realtà. Visita la pagina ufficiale dello sviluppatore Kunos per saperne di più. Gran Turismo 7: A.I. bilanciata per una sfida accessibile a tutti Gran Turismo 7 adotta un approccio più bilanciato, progettato per soddisfare un pubblico più ampio, dai principianti ai veterani del sim racing. Sebbene non sia altrettanto complessa quanto Assetto Corsa Evo, l’A.I. di GT7 offre diversi punti di forza: Accessibilità: gli avversari sono programmati per mantenere un livello di competizione adatto al giocatore, riducendo la difficoltà nelle modalità per principianti e aumentando la sfida nei livelli avanzati.

gli avversari sono programmati per mantenere un livello di competizione adatto al giocatore, riducendo la difficoltà nelle modalità per principianti e aumentando la sfida nei livelli avanzati. Reattività: l’A.I. di GT7 è progettata per reagire rapidamente alle azioni del giocatore, come sorpassi o cambi di traiettoria, garantendo gare emozionanti.

l’A.I. di GT7 è progettata per reagire rapidamente alle azioni del giocatore, come sorpassi o cambi di traiettoria, garantendo gare emozionanti. Comportamento strategico di base: gli avversari mostrano strategie semplici, come difendere la propria posizione o accelerare nei rettilinei, ma senza la profondità tattica vista in Assetto Corsa Evo. Alfa Romeo storica nel parco auto di Assetto Corsa Evo Differenze principali tra le due A.I. Caratteristica Assetto Corsa Evo Gran Turismo 7 Realismo altissimo, con comportamenti simili a quelli umani alto, ma con un focus più arcade Adattamento dinamico gli avversari si adattano realisticamente alle condizioni di gara limitato, ma sufficiente per gare fluide Accessibilità richiede esperienza e abilità avanzate adatto anche ai principianti Errori degli avversari commettono errori realistici gli avversari sono più prevedibili Strategie di gara complesse e basate su parametri avanzati essenziali, ma meno approfondite

Dipende dalle preferenze. Per chi cerca il massimo realismo, Assetto Corsa Evo è la scelta ideale. Gli appassionati di esperienze più accessibili troveranno in Gran Turismo 7 un'opzione valida. Ecco un rapido confronto tra i due:

Caratteristica Assetto Corsa Evo Gran Turismo 7 Realismo fisica dettagliata, simulazione pura equilibrio tra arcade e realismo Compatibilità PC, PlayStation, Xbox solo PlayStation Auto disponibili 20+ in early access, nuove tramite DLC 400+ modelli fin da subito Circuiti Laser-scan, tracciati iconici 90+ tracciati, anche fittizi A.I. realistica e complessa bilanciata per tutti i livelli

Per concludere, Assetto Corsa Evo si prepara a competere ai massimi livelli, offrendo un’esperienza di guida senza precedenti e sfidando Gran Turismo 7 in modo furbo. Infatti evita lo scontro diretto per cercare un posizionamento leggermente - ma significativamente - differente. La flessibilità nelle piattaforme, il realismo avanzato e le migliorie tecniche ne fanno una scelta ideale per i puristi del sim racing. Con i giusti accessori, l’immersione è garantita. Quale sarà la tua scelta? Assetto Corsa Evo o Gran Turismo 7? Lascia il tuo commento!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/12/2024