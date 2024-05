Drive Rally: le Gruppo B come non le avevi mai viste

#Drive Rally: le Gruppo B in stile cartoon nel nuovo titolo arcade. I video del gameplay in attesa dell'uscita su PC e Mac

Lancia Delta S4, Audi Sport Quattro S1 Rally, Peugeot 205 Turbo 16, Toyota Celica Turbo 4WD: le mitiche Gruppo B e tanti altri bolidi d'antan scendono nuovamente in gara nel titolo #Drive Rally, a breve in uscita su PC e Mac. Corse a tempo, in percorsi pittoreschi che vanno dallo sterrato alle nevi, con i crono che entrano in una classifica online. Lo firma lo sviluppatore indipendente Pixel Perfect Dude, che ci riporta negli anni 90 non solo con le auto dell'epoca, ma anche con una grafica cartoon e le atmosfere giocose di un tempo. Qui sotto un video per capire di che cosa parliamo.

STILE CARTOON Carrozzerie gonfiate in stile super-deformed, nomi storpiati e un navigatore al tuo fianco che ti esalta con colorite iperboli e ti bacchetta, invece, a ogni errore che fai aggiungono un tocco ''fun'' a un giochino che non pretende di proporsi come un racing game fisicamente accuratissimo, ma che invece strizza l'occhio agli appassionati dell'azione arcade. Segue il discreto successo del titolo #Drive per smartphone e Nintendo Switch, che su Google Play ha superato i 10 milioni di download e raggiunto un punteggio di 4,6 sull'app store di Apple. Qui sotto il video che mostra il gameplay del nuovo #Drive Rally.

EARLY ACCESS Tra gli elementi che aggiungono spessore all'esperienza di gioco c'è la possibilità di costruirsi le auto praticamente da zero: una caratteristica tipica dei giochi moderni che un po' sorprende se ci immergiamo nelle suggestioni della grafica rétro. Tra le varie cose puoi personalizzare la carrozzeria, la vernice, gli adesivi e aggiungere poi decorazioni personalizzate. E non mancano un mucchio di easter-egg e riferimenti al passato, che non mancheranno di far sorridere i gamer diversamente giovani. Il nuovo titolo di Pixel Perfect Dude è già giocabile come Demo: basta scaricarlo dallo store di Steam. La release ufficiale è prevista in autunno.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/05/2024