Arriva MotoGP 24: trailer, anticipazioni e data di uscita del videogame

L'attesa è quasi finita. MotoGP e Milestone hanno annunciato la data di uscita di MotoGP24, il videogioco ufficiale del MotoMondiale con tutti i piloti e i circuiti dell'attuale stagione delle categorie MotoE, Moto3, Moto2 e ovviamente MotoGP. Il nuovo capitolo sarà disponibile dal prossimo 2 maggio per PlayStation5, PlayStation4, Xbox, Nintnedo e Steam ed è stato anticipato dal trailer che potete vedere nel video qui sotto.

LE NOVITA' Ogni anno il videogioco ufficiale della MotoGP ha introdotto interessanti novità per rendere sempre più realistica l'esperienza, ascoltando quelle che erano le caratteristiche più richieste dalla community. Se nel 2023 erano stati introdotti il meteo dinamico e le gare flag-to-flag, quest'anno le novità sono rappresentate dal mercato piloti e dall'istituzione del MotoGP Stewards. Il mercato piloti permetterà ai protagonisti del mondiale di passare da una squadra all'altra, in modo che ogni stagione inizi con una griglia di partenza differente, e i centauri dovranno lottare non solo per i risultati in pista, ma anche per trovare una nuova sella o mantenere l'attuale. A corredo, i like e i commenti sul social network fittizio del gioco alimenteranno le voci sui possibili trasferimenti. Il MotoGP Stewards sarà invece responsabile del monitoraggio di quanto avviene in pista, emanando avvertimenti o punendo eventuali comportamenti scorretti in pista, esattamente come nelle gare reali.

I MIGLIORAMENTI Oltre a introdurre queste novità, Milestone ha migliorato il gioco in diversi modi: è stato introdotto un sistema di difficoltà adattiva che aggiusterà dinamicamente la bravura degli avversari in base alle prestazioni del giocatore, mentre l'Intelligenza Artificiale è stata migliorata per replicare l'approccio dei veri piloti alle corse. Avremo così ex campioni del mondo che punteranno sull'esperienza, mentre i rookie cercheranno di mettersi in mostra fin dall'inizio. Si prevede un'esperienza di guida ancora più vicina alla realtà anche grazie alla rinnovata fisica, con un nuovo sistema di gestione dell'ingresso e dell'uscita dalle curve, e alla gestione degli pneumatici che è stata rivista per garantire l'utilizzabilità di tutte le mescole.

MotoGP 23, il videogame ufficiale: una schermata di gioco

NUOVE SFIDE ONLINE In MotoGP 24 si troverà anche una sezione online ancora più avvincente. La novità è rappresentata dai Campionati LiveGP, una modalità multiplayer nella quale i giocatori partecipano a stagioni composte da un certo numero di LiveGP e devono ottenere punti per scalare la classifica generale. Il cross-play permetterà di giocare indipendentemente dalla piattaforma di gioco, mentre per PlayStation, Xbox e Steam è stato confermato lo split-screen locale per consentire le sfide fianco a fianco con gli amici. Insomma, se non vedete l'ora di provarlo non vi resta che attendere poco più di un mese e, volendo, nel frattempo effettuare il preordine presso i rivenditori autorizzati.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/03/2024