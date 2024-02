Sim racing: le ultime anticipazioni su F1 2024

La F1 ha appena riacceso i motori dopo la pausa invernale, con la sessione di test invernali in Bahrain che precede l'avvio ufficiale della stagione 2024, in programma nel primo fine settimana di marzo. Parallelamente, cresce l'attesa verso F1 24, il videogame ufficiale del Mondiale sviluppato da Electronic Arts e Codemasters. L'ultimo capitolo della serie, F1 23, ha mostrato buone qualità ma anche ampi margini di miglioramento, che gli appassionati sperano di vedere concretizzarsi nell'edizione di quest'anno.

F1 23, il videogame ufficiale: una immagine della modalità storia Braking Point

DATE DA SEGNARE Le prime risposte potrebbero arrivare molto presto. A fornire delle gustose anticipazioni su F1 24 è stato Billbil-kun, un noto insider di videogame solitamente molto affidabile. In un approfondimento pubblicato sul sito Dealabs ha svelato diverse interessanti informazioni, a partire dalla data di annuncio del gioco che sarebbe stata fissata per il prossimo 27 febbraio. La data di uscita sul mercato prevista è invece quella del 31 maggio, in leggero anticipo rispetto agli anni precedenti: F1 22 venne lanciato il primo luglio, F1 23 il 16 giugno.

VEDI ANCHE

F1 2023: le prime immagini del Las Vegas Strip Circuit con il videogioco EA Sport sviluppato da Codemasters

I PREZZI Le anticipazioni di Billbil-kun hanno riguardato anche le versioni di F1 24 e i rispettivi prezzi: la versione standard costerà 69,99 euro per PC e 79,99 euro per console; verrà affiancata da una Champions Edition che costerà 20 euro in più dei rispettivi prezzi per PC e console. Quest'ultima garantirà anche un accesso anticipato al gioco a partire dal 28 maggio. Il 27 febbraio è dietro l'angolo e con esso le prime conferme, o smentite, a queste anticipazioni.

Fonte: Dealabs

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/02/2024