F1 Test Bahrain 2024: risultati tempi e giri della tre giorni di prove

La stagione 2024 del Mondiale di F1 inizia ufficialmente con i tre giorni di test collettivi in Bahrain. Il circuito di Sakhir, sede del primo gran premio in programma la prossima settimana, è il teatro di questa breve ma fondamentale parentesi di lavoro per preparare al meglio l'inizio della competizione. In questo articolo, aggiornato al termine di ognuna delle sei sessioni in programma, potrete trovare la classifica dei tempi, il totale dei giri percorsi e la mescola utilizzata per la miglior prestazione.

VEDI ANCHE

The F1 drivers are going to be spoiled for choice with our tyre compounds here in Bahrain for the pre-season testing! 5 slick compounds: what’s going to be picked? Here’s a chart to help you spot them 😉 #Fit4F1 #Fit4Podium @Pirelli @F1 pic.twitter.com/onJrk7omBN