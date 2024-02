F1 Test Bahrain 2024, LIVE Day-1: la cronaca in diretta del primo giorno di prove invernali

La Formula 1 torna finalmente in pista per il primo ballo delle monoposto 2024: a Sakhir, in Bahrain, iniziano i tradizionali test invernali - quest'anno ridotti a soli tre giorni - che ci portano a un primo confronto diretto tra tutte le nuove macchine. La Red Bull continuerà a dominare come nella passata stagione o Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin saranno riuscite a ridurre il gap? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo la cronaca live di tutte le sessioni di test precampionato F1 2024.

Day-1 di test F1 a Sakhir live dalle 7.55 di mercoledì 21 febbraio, seguilo con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.