VR: 5 racing game al top da giocare in realtà virtuale

L'affermazione della realtà virtuale - o, se preferite in inglese, Virtual Reality - potrebbe stravolgere la fruizione d'intrattenimento a cui siamo abituati da decenni. E se il Vision Pro di Apple promette un mondo a 5 dimensioni, l'industria dei videogiochi è stata pioniera dei visori per l'immersione visiva e fisica all'interno del mondo digitale. Soprattutto quando si parla di corse: i nuovi supporti permettono una ricostruzione talmente curata dell'abitacolo e delle sensazioni da farti sentire davvero all'interno di un veicolo da competizione. Anche la qualità dei circuiti è ormai super realistica e, giocando, sembra quasi di essere davvero di fronte all'Eau Rouge di Spa e non seduti sul proprio divano di casa. Ma quali sono i migliori titoli di corse in VR per il 2024? Abbiamo stilato una Top 5 con le proposte più interessanti. Buona lettura e buona visione!

Gran Turismo è da sempre un riferimento per la simulazione di guida. Il settimo capitolo - che ha raggiunto il fotorealismo - permette di mettersi al volante di più di 450 veicoli per sfidarsi, anche online, su oltre 90 circuiti con un gameplay di altissimo livello. Inoltre, Polyphony Digital (che ha sviluppato il gioco) ha integrato una dinamica delle condizioni meteo realistica, con temperature e presenza di pioggia che richiedono la pianificazioni di strategie d'intervento, come il cambio gomme, per poter essere affrontate. Gran Turismo è un'esclusiva PlayStation.

Sebbene non sia certamente tra i primi paesi che vengono in mente quando si parla di videogiochi, il Brasile può vantare uno studio di sviluppo dedicato proprio alle simulazioni di guida: Reiza Studios. C'è un intero team di sviluppatori ''carioca'' dietro ad Automobilista 2. Disponibile solo su PC, questa simulazione offre una varietà di campionati, circuiti e produttori - attenzione però, sono tutti protagonisti brasiliani - con condizioni meteorologiche dinamiche che creano un'esperienza di guida impegnativa e realistica. Ah, ci sono anche i kart, una scelta molto insolita per un videogioco di corse.

DiRT Rally 2.0 è una continua sfida adrenalinica per piloti virtuali. Nel suo mondo è possibile guidare fino a 50 vetture da rally storiche e moderne in sei ambientazioni fuoristrada del campionato WRC. Il gameplay è impegnativo e realistico - ma senza rinunciare alla propria identità arcade - con la possibilità di partecipare a una modalità Carriera o di sfidare online altri giocatori. Il videogame è disponibile per tutte le console e PC.

Se siete fan della Formula Uno, F1 23 è il gioco per voi. L'esperienza VR vi permette di immergervi completamente nel mondo delle corse, con gare in solitario e multiplayer, diverse modalità di gara e una grafica eccellente. All'interno del gioco sono presenti tutte le principali scuderie del circus con rispettivi piloti e monoposto. Il livello di simulazione raggiunto è molto elevato e ciò consente di avere un'esperienza di guida particolarmente immersiva.

Assetto Corsa Competizione è l'equivalente di un gioco di F1 o rally ma per veicoli GT3. Compatibile soltanto con PC, tra le competizioni offerte troviamo gare Sprint, Endurance e persino la 24 Ore di Spa. La simulazione di guida è fedele e realistica - tanto da essere utilizzato come ''allenamento'' anche da piloti professionisti - con danni alle vetture che influenzano la vostra performance. Grafica eccellente e condizioni meteorologiche realistiche completano l'esperienza di gioco. Ah, una nota: la casa che ha sviluppato Assetto Corsa è italiana. Un po' di patriottismo non fa mai male.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 18/02/2024