Suzuki Jimny: il fuoristrada più amato debutta in Gran Turismo 7

Non è la supercar che ti verrebbe da scatenare su una pista virtuale a caccia del miglior tempo sul giro, ma anche se non è un mostro da time attack il ''diversamente bolide'' Suzuki Jimny ha milioni di fan in tutto il mondo, che ne chiedevano a gran voce l'inclusione in Gran Turismo 7. Sony li ha accontentati con la patch 1.42 di gennaio 2024. Guardate il video qui sotto!

CHI NON HA SOGNATO MAI... Destinata a dire la sua nelle gare offroad, la Suzuki Jimny virtuale scatena la fantasia: quanto sarà possibile elaborarla? Quanti cavalli si potranno tirare fuori dal suo piccolo cuore da fuoristrada? Chissà cosa combinerebbe a Tsukuba con l'assetto e le scarpe giuste? Ora potremo scoprirlo.

Suzuki Jimny in Gran Turismo 7

CONCEPT DAL DOPPIO FINE Jimny entra in Gran Turismo con altre due auto virtuali: la concept Bulgari Aluminium Vision Gran Turismo, svelata alla fine dello scorso anno per lanciare sul mercato un olorogio della Maison, e la Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept che, invece, promuove sé stessa. Proposta da una casa automobilistica reale, potrebbe infatti servire per tastare il terreno in vista del lancio di una nuova auto sportiva. O potrebbe presentare alcuni elementi che ritroveremo su qualche futura auto di produzione. Intanto possiamo guidarla per gioco, con i suoi 1.071 scalpitanti cavalli digitali.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/01/2024