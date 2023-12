Gran Turismo 7 diventa la vetrina di Bulgari. Il video teaser

Gran Turismo 7, il noto gioco di corse virtuali, è sempre più una vetrina per i grandi marchi del lusso, che sulla piattaforma Poliphony debuttano con auto virtuali, schierate in griglia per comunicare... tutt'altro. Persino una maison ''over the top'' come l'italiana Bulgari, che con le quattro ruote ha poco a che fare, scende in pista con un suo prototipo: si chiama Bulgari Vision Gran Turismo, che verrà svelato domenica 3 dicembre 2023 per lanciare un esclusivissimo cronografo. Qui sotto il video trailer, che fornisce indizi tanto sull'auto quanto sul prestigioso segnatempo.

INDIZI MISTERIOSI Quali spunti potrebbero avere in comune la Bulgari Vision GT, che si parcheggia in un garage virtuale, con il Bulgari Aluminium Gran Turismo Special Edition che invece si indossa al polso? Il video qui sopra mostra il quadrante di un cronografo al posto del tachimetro dell'auto e il cerchio lenticolare, dallom strano dado di serraggio centrale nero con ghiera dorata, potrebbero richiamare un movimento meccanico; le luci rettangolari allineate sul frontale dell'auto potrebbero essere un indizio della finitura laterale della cassa e a un certo punto del video si intravede quello che sembra la corona parzialmente incassata di un'orologio. Chissà. L'auto pare invece una barchetta priva di tetto, dalle linee tese e taglienti, con un corto deflettore al posto del parabrezza, passaruota plastici e disegnati quasi col compasso, a ricordare - senza esserlo davvero - una vettura a ruote scoperte.

Il quadrante di un cronometro: che sia del Bulgari Aluminium Gran Turismo Special Edition?

(NON) SENZA PRECEDENTI Non è la prima volta che il marchio di lusso, fondato 139 anni fa, si addentra nel mondo del design automobilistico. L'anno scorso, è stato uno dei tre marchi incaricati dalla Fiat di creare una 500e unica con lo stile della maison. Ne era nata la B.500 BY Bulgari, una city car elettrica di lusso unica nel suo genere. Non solo: come dimenticare la collaborazione con Ducati, che a maggio 2022 aveva dato vita al Bulgari Aluminium Ducati Special Edition? Bulgari non è nemmeno il primo marchio non automobilistico a comparire in Gran Turismo. Poco più di un anno fa era stata la maison Dior a firmare una De Tomaso Mangusta virtuale personalizzata in GT7. E nel quarto capitolo del gioco di corse, Gran Turismo 4, i giocatori potevano vincere la Nike ONE 2022, uno studio di design creato dall'azienda di abbigliamento sportivo.

