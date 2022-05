Bulgari Aluminium Ducati Special Edition: il cronografo in Rosso

Ne faranno solo mille del Bulgari Aluminium Ducati Special Edition, nuovo cronografo nato dalla collaborazione tra Borgo Panigale e la famosa maison romana. Si tratta di un cronografo meccanico, con movimento automatico BVL da 28.800 alternanze l'ora e realizzato con materiali ultraleggeri.

I MATERIALI La cassa da 40 mm di diametro è in alluminio, mentre corona, fondello e pulsanti sono in titanio con finitura nera protettiva DLC. Il quadrante rosso Ducati ha tre contatori dallo stile sportivo ispirato alla grafica del contagiri Ducati: sfondo nero, indici bianchi, sfera rossa. Anche gli indici delle ore fanno riferimento all’estetica della casa motociclistica di Borgo Panigale. Il cinturino è in gomma.

QUANTO COSTA Il cronografo Bulgari Aluminium Ducati Special Edition è impermeabile fino a 100 metri di profondità ed è la versione personalizzata del noto Bulgari Aluminium, un segnatempo proposto sia in versione orologio sia in versione cronografo. Già in vendita nei negozi Bulgari, presso i rivenditori autorizzati e online, sul sito web del marchio, ha un prezzo di 5.000 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/05/2022