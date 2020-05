ONE SHOT, IL DOCUMENTARIO One Shot è il documentario di 15 minuti visibile su YouTube realizzato da VICE, diretto da Rockets (Edoardo Pasero e Giovanni Verdicchio) e scritto da Silvia Boccardi e Mattia Ramberti per raccontare la genesi delle tre interpretazioni della Nuova Fiat 500 firmate Armani, Bulgari e Kartell. La voce narrante del film è quella di Olivier François, President Fiat Brand Global e Chief Marketing Officer di FCA, che racconta come la Nuova 500 full electric doveva per forza di cose essere una pietra miliare per il settore automotive, e come il suo lancio non avrebbe potuto essere meno che perfetto: “Non hai mai una seconda opportunità per fare una prima, buona impressione”.

I DETTAGLI Il film segue un viaggio lungo sei mesi: dai primi incontri con i partner al Centro Stile Fiat di Torino, fino al lancio dello scorso marzo a Milano, tra interviste ai designer, testimonianze, close up sulle lavorazioni e sulla scelta dei materiali. Il progetto “One-Off” vede coinvolte tre indiscutibili icone del Made in Italy come Armani, Bulgari e Kartell per la realizzazione di esemplari unici ed esclusivi, e il documentario ci mostra tutto il lavoro di squadra intercorso tra protagonisti provenienti anche da ambiti industriali molto diversi tra loro (come per esempio quello della moda e quello dell’auto).

LA STORIA Importante anche l’attenzione alla sostenibilità nella filosofia di tutti i brand coinvolti, che è stata dimostrata nell’attenzione alla scelta dei materiali per realizzare le personalizzazioni delle auto, già nate full electric. La genesi del lancio, poi, è stata più accidentata del previsto: programmata per il Salone di Ginevra, si è dovuto ricorrere a un piano B nel momento in cui questo è stato cancellato per l’emergenza Coronavirus, spostando il tutto a Milano.

PROTAGONISTI Tra i protagonisti del documentario incontriamo Rossella Guasco del reparto Color & Material del Centro Stile di Torino, mix tra un avanguardistico centro di ricerca e un atelier di moda, e Klaus Busse, a capo del settore Design, che racconta non solo il processo creativo della nuova 500 ma anche il ruolo del marchio nella storia del design oltre che nell’immaginario collettivo. Un ruolo unanimemente riconosciuto, tanto che durante l’evento di lancio, Fiat 500 è stata nominata “Icona italiana e Honorary Member” da Altagamma, la fondazione che riunisce le imprese italiane che promuovono nel mondo la qualità industriale del nostro paese.