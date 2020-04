COLORBOOK 500 Eccoci qua, ancora in piena emergenza Coronavirus e ancora...chiusi in casa. Alla gara di aiuti alle famiglie -specie se con bambini- annoiati dalla quarantena si aggiunge Fiat, che ha appena messo a punto un Colorbook dedicato alla 500 che farà la gioia dei bambini e anche di qualche papà.

LA RACCOLTA DI DISEGNI Il Colorbook 500 si inserisce all'interno dell’iniziativa #fiatforkids dedicata a bambini. Bambini che ora potranno divertirsi nel -tanto- tempo libero colorando le 3 generazioni di Fiat 500 contenute nel libro. Non si tratta, però, solo di un album di disegni da colorare. Con l'aiuto dei propri genitori è possibile ingegnarsi a disegnare lo scenario dove far muove la 500 o ancora disegnare il panorama guardandolo dal finestrino dell'auto.

LE ALTRE PROPOSTE Lasciando per un momento l'offerta di Fiat per questa quarantena, ecco una panormaica delle altre proposte attualmente sul tavolo. Bmw, ad esempio, ha messo a punto 5 giochi da tavolo e Citroen offre il 30% di sconto sui prodotti (e sulle spese di spedizione) in vendita nella boutique online Lifestyle. Il Petersen Automotive Museum, invece, fa un regalo a tutti i bambini... e ai loro papà. Nella sezione dedicata alla formazione online del sito del museo è possibile scaricare un intero libro di disegni di auto da colorare e accedere a diverse attività. Il museo di Los Angeles, però, non è l'unico a fornire intrattenimento culturale via internet ai tempi del coronavirus: leggete la nostra guida ai musei dell'auto virtuali e se avete ancora voglia di colorare, sappiate che di recente anche da Aston Martin ha messo a disposizione di grandi e piccini alcune disegni della Aston Martin 25 su base Vanquish.