GIOCHI DA QUARANTENA Sui social si rincorrono foto che hanno come hashtag il numero di giorni passati in quarantena. Che sia #26, #14 o altro, a seconda della provenienza geografica, la sostanza è una: ormai siamo tutti confinati tra le mura domestiche da un bel po' a causa del Coronavirus. La buona notizia è che le Case auto si sono attivate subito per fornirci delle soluzioni alla noia e tra queste, ora c'è anche Bmw, che ha ideato niente meno che una serie di giochi da tavolo a tema.

GIOCO DA TAVOLO BMW I giochi da tavolo proposti dalla Casa di Monaco sono ben cinque, The Big BMW Race, Find The Pair, Park Your BMW, Puzzle Duo e Play Carpet. Non importa quanto è numerosa la vostra famiglia, o se state affrontando la quarantena da soli, ci sono soluzioni adatte a tutti: dai giochi che richiedono da 2 a 4 giocatori, da 2 a 8, oppure addirittura che si possono fare con gli amici tramite videochiamata, come nel caso di The Big Bmw Race. Accedere alle proposte Bmw è semplicissimo: basta collegarsi alla sezione dedicata sul sito Bmw e e stampare i PDF che si trova alla voce Download.

COME SI GIOCA Sul sito dedicato sotto ogni porposta trovate descrizione e regole del gioco, ma facciamo una panoramica su alcuni per arrivarci con le idee chiare. Nel gioco The Big BMW Race si parte lanciando i dadi: chi fa il numero più alto comincia a giocare. A ogni tiro corrisponde uno spostamento sulla pista, con tanto di premi e penali. Vince chi taglia il traguardo per primo dopo 3 giri di pista. Obbiettivo del gioco Find The Pair è raccogliere quante più coppie possibili. Posizionando i tagliandini a testa in giù si pescano due carte: se sono uguali si mettono in garage e si può riprovare, se no, tocca all'avversario.

LE ALTRE PROPOSTE Lasciando per un momento l'offerta di Bmw per questa quarantena, ecco una panormaica delle altre proposte attualmente sul tavolo. Partiamo dalla Casa del Double Chevron: Citroen, infatti, offre il 30% di sconto sui prodotti (e sulle spese di spedizione) in vendita nella boutique online Lifestyle. Il Petersen Automotive Museum, invece, fa un regalo a tutti i bambini... e ai loro papà. Nella sezione dedicata alla formazione online del sito del museo è possibile scaricare un intero libro di disegni di auto da colorare e accedere a diverse attività. Il museo di Los Angeles, però, non è l'unico a fornire intrattenimento culturale via internet ai tempi del coronavirus: leggete la nostra guida ai musei dell'auto virtuali e se avete ancora voglia di colorare, sappiate che di recente anche da Aston Martin ha messo a disposizione di grandi e piccini alcune disegni della Aston Martin 25 su base Vanquish.