TESLA RIVOLUZIONA IL MODO DI GUIDARE E VIVERE L'AUTO

LE TESLA SI TRASFORMANO IN SALE GIOCHI Tesla non ha solo rivoluzionato il modo di spostarsi in auto con comfort e prestazioni abbinate a emissioni zero, ma ha inaugurato un approccio completamente diverso della vita a bordo, grazie a sistemi di assistenza alla guida e passatempo che nessun’altra auto ha avuto prima. In più, con aggiornamenti OTA, ovvero da remoto, rilasciati via web direttamente dalla Casa di Palo Alto. E non molto tempo dopo l’arrivo dai concessionari della Model 3, Tesla ha pubblicato un nuovo aggiornamento software sul sistema di infotainment, le cui caratteristiche principali sono Toy Box e Arcade. Oggi, grazie alla versione 10.0 del software arrivato lo scorso settembre, le elettriche americane hanno raggiunto il top dell’infotainment, tanto che i proprietari possono usare le loro auto come un controller di gioco a tutti gli effetti, ma solo quando sono parcheggiate.

LE NOVITÀ DEL SOFTWARE DI MODEL 3

UN CONTENITORE DI DIVERTIMENTI Andiamo con ordine, e parliamo del Toy Box (letteralmente, ''scatola dei giochi'') a bordo di ogni Tesla. Toy Box è pieno di gag e piccoli trucchi, come un cuscino digitale per le puzzette (chi non ricorda quelli in gomma di carnevale?) che può essere attivato quando qualcuno si siede in auto per creare un momento di imbarazzo generale. È possibile simulare un fuoco a legna che fa persino rumori scoppiettanti, e aggiungere ulteriore realismo. Car-aoke permette di passare un po’ di tempo in auto cantando i testi delle canzoni che appaiono sullo schermo, e naturalmente non manca la possibilità di usare le app Netflix e YouTube.

VIDEOGIOCHI CHE PASSIONE Concentriamoci adesso sulla funzione Arcade: selezionando questa modalità si accede a un elenco di giochi che va dai più semplici, come 2048 (un puzzle game matematico molto popolare), a veri e propri classici come Asteroids, uscito a cavallo degli anni Ottanta, fino a successi più recenti come Cuphead, platform molto impegnativo che si ispira ai cartoni animati degli anni '30. Per giocare si può interagire tramite il grande touchscreen dell’auto sfiorandolo con le mani, anche se Tesla suggerisce - giustamente - di utilizzare un controller USB proprietario per una migliore esperienza, in particolare per quanto riguarda Cuphead.

IL VIDEOGIOCO CHE FUNZIONA CON VOLANTE E PEDALE DEI FRENI

L'AUTO FUNZIONA DA CONTROLLER Volendo, è l'auto stessa a essere un controller sui generis. Volante e pedale del freno diventano così perfetti per giocare a Beach Buggy Racing 2, titolo convertito da iOS e Android per il grande schermo di Tesla. La combinazione pedale del freno/volante/sedile guidatore si trasforma dunque in una perfetta postazione da gaming, ma Tesla non si è fermata qui. Il videogioco è stato modificato così da renderlo ancora più personalizzato: i livelli di difficoltà sono Chill, Sport e Ludicrous (come i nomi delle modalità di guida dell’auto) e una Model S è tra le macchine che si possono scegliere nel gioco.

SOLO QUANDO AVETE PARCHEGGIATO Ovviamente tutto questo funziona solo quando l'auto è in modalità parcheggio. Ma chissà, quando il pilota automatico e la guida realmente autonoma diventeranno realtà, Arcade potrebbe essere adattato per l'uso in movimento. Un'ipotesi che appare piuttosto remota, viste le attuali “governance” sulla guida autonoma.

Ecco il modo più rapido per divertirsi con Tesla Toy Box:

Accesso al sistema Apri l'app Toy Box sfiorando l’icona con il marchio Tesla sul touchscreen dell’auto. Divertiti con il cuscino per le puzzette quando i passeggeri ignari si siedono, o accendi un falso fuoco per “riscaldare” l’ambiente

Scegli il tuo passatempo Il menu Arcade ha più giochi, molti dei quali classici retrò. Seleziona il gioco tra i tanti disponibili, tra cui Super Breakout, Centipede, Missile Command, Lunar Lander, Fallout Shelter, Asteroids e Tempest.

Usa volante e freni Per Beach Buggy Racing 2, usa il volante e il freno per sterzare e rallentare. L'auto accelera fino alla velocità impostata se non si frena.

TESLA TOY BOX FUNZIONA? Sì. È un insieme di semplici passatempo, ma sono divertenti e facili da usare, per esempio quando si è in attesa che l’auto si carichi alle colonnine Fast Charge ed è interessante vedere che un produttore come Tesla possa aggiungere un po' di divertimento alle sue auto in modo così innovativo. Come se non bastasse pigiare sull’acceleratore di una Model S...