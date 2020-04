UNA LETTERA D'AMORE DA FCA E FRANCIS FORD COPPOLA

UNA GIORNATA IMPORTANTE Il 7 aprile è la Giornata mondiale della salute, celebrata in tutto il mondo con l’hashtag #worldhealthday. Nello stesso giorno cade anche il compleanno del grande regista Francis Ford Coppola, nato a Detroit 81 anni fa. I genitori di sua madre, che di nome faceva proprio Italia, erano napoletani: il nonno Francesco Pennino era un compositore, importatore di film italiani e proprietario di un cinema. La mela non cade lontano dall’albero, insomma: Francis Ford Coppola è uno dei più grandi registi della storia del cinema e ha diretto, tra i tanti, la trilogia de Il Padrino e Apocalypse Now.

UN MESSAGGIO DA FRANCIS FORD COPPOLA In questa giornata così speciale il regista italoamericano ha voluto regalare la sua voce per mandare un messaggio di speranza alla sua amata Italia, una delle nazioni più duramente colpita dalla pandemia di coronavirus che si è abbattuta su tutto il pianeta. Il video “Letter of Hope”, che trovate in calce a questa pagina e che può essere visto anche sui canali social di Fiat, racconta per immagini la nostra penisola, le sue città e le auto che storicamente l’hanno sempre rappresentata, abbracciando le persone, la storia e la cultura dell’Italia.

GLI AUTORI DEL VIDEO L’agenzia Migrante di Los Angeles si è occupata di realizzare il video gratuitamente, come il compositore Flavio Ibba, che ne ha composto la bellissima colonna sonora. Il messaggio è stato realizzato in collaborazione con l'ambasciata italiana e #WeAreItaly.

Testo (versione originale)

Ciao Italia

It’s quite a time, uh?

We know things are difficult.

But we have found ourselves in tougher times before.

You know what?

There was always something that kept us afloat:

Our drive and determination to face and embrace the unknown.

And our hopeful spirit, which will never be broken

It becomes our greatest ally.

Today, more than ever,

From “Little Italy” to “Big Italy”,

Siamo con te.

Con amore.

Testo (versione in italiano)

Ciao Italia

È un momentaccio, eh?

Chiaro che il momento è difficile

Ma ne abbiamo già affrontati tanti, di momenti duri

Sai cosa, quello che ci ha tenuti in piedi è stata la nostra energia

La nostra determinazione ad affrontare e abbracciare l'ignoto.

Ora, questo spirito speranzoso che non si spezza mai,

Diventa il nostro principale alleato.

Oggi più che mai.

Da “Little Italy” , alla Grande Italia.

Siamo con te.

Con Amore.