INIZIATIVA A SOSTEGNO DI CROCE ROSSA E ASL

TANTE INIZIATIVE Si moltiplicano le iniziative delle aziende a sostegno degli operatori sanitari in questi giorni di emergenza: Leasys che presta i mezzi delle sue flotte, Uber che mette a disposizione auto ed e-bike, le donazioni di Brembo, e molte altre.

SUL TERRITORIO A partire da ieri, Michelin Italia ed Euromaster hanno avviato una bella iniziativa a sostegno di Croce Rossa Italiana e delle ASL impegnate sul territorio, e che si occupano di prestare soccorso ai contagiati dal Covid-19 nel pieno dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia (e non solo).

PAROLA D’ORDINE: CONTINUITÀ L’iniziativa è valida su tutto il territorio nazionale, e si pone l’obiettivo di contribuire in maniera concreta a garantire continuità di un servizio essenziale. I mezzi di soccorso delle unità mobili in dotazione alla Croce Rossa e alle ASL di tutto il territorio nazionale potranno quindi affidarsi gratuitamente alla rete delle officine specializzate Euromaster per la riparazione o la sostituzione dei pneumatici in caso di foratura o danneggiamento.

IN CASO DI USURA Parallelamente, Michelin ha avviato un’altra attività nelle città di Alessandria, Cuneo, Milano e Torino, dove Michelin ha i suoi stabilimenti industriali e la propria sede commerciale: un’operazione di controllo e analisi sullo stato di usura dei pneumatici dei mezzi di soccorso delle unità mobili in dotazione agli operatori delle CRI. Michelin ha fornito rapidamente e gratuitamente i pneumatici necessari per garantire la mobilità dei mezzi in totale sicurezza.