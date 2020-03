AUTO PER I MEDICI Dopo le iniziative di Leasys che vi abbiamo segnalato nei giorni scorsi, anche Uber si mette in moto per aiutare il personale medico-sanitario, con un’iniziativa specifica per l’Ospedale Spallanzani di Roma: dieci auto con conducente sono state messe a disposizione dello staff medico, per potersi muovere tra i diversi poli dell'Istituto Spallanzani di Roma. Le auto permettono il trasporto di personale medico-sanitario e di attrezzature necessarie per la gestione dell’emergenza, gratuitamente e con corse illimitate.

ORARI Il servizio sarà attivo tutti i giorni, per le prossime due settimane, dalle ore 17.00 alle ore 10.00 del mattino nei giorni feriali e h24 durante il weekend, quando l’Ospedale ha maggiore bisogno di effettuare gli spostamenti. Per usufruire del servizio sono stati creati dei “booking and pickup points” nei pressi delle diverse strutture dell’Istituto.

ANCHE LE E-BIKE Per offrire un ulteriore supporto alle persone che si muovono per e dall’Ospedale, Uber ha ampliato anche l’area operativa del servizio di e-bike Jump, e aumentato il numero di bici disponibili. Lo staff medico sanitario dell’ospedale potrà usufruire gratuitamente delle biciclette elettriche Jump, mentre i cittadini romani che hanno necessità improrogabile di muoversi possono usufruirne con una tariffa agevolata di un euro (più 0,50 euro allo sblocco) per i primi trenta minuti. È stata inoltre aumentata la frequenza di sanificazione delle biciclette, mentre gli operatori che vi lavorano sono dotati di DPI (dispositivi di protezione individuale).