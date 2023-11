Le nuove auto di Gran Turismo 7" Spec II Update e il video di apertura

Esce allo scoperto Gran Turismo 7 Spec II Update, l'aggiornamento di GT7 che Kazunori Yamauchi, fondatore di Poliphony Digital, aveva anticipato con un Tweet su X (ex Twitter). Sette i nuovi modelli in arrivo, che potete vedere nel video qui sotto. Più in basso, invece, il filmato di apertura del gioco aggiornato.

VEDI ANCHE

IN PRIMA FILA Dalle ombre nella foto teaser, che vedete come copertina di questo articolo, le avevamo già riconosciute, ma il filmato toglie ogni dubbio. In prima fila qui sopra troviamo, da sinistra, la Tesla Model 3 Performance, affiancata dalla Porsche 911 GT3 RS serie 992 (qui la mia video prova dell'auto vera) e dalla Lexus LFA, con i suo prezioso ed esotico motore V10. In seconda fila, la moderna Dodge Challenger Demon accanto alla Nismo 400R, versione potenziata della Skyline GT-R R33. A destra un omaggio agli amanti delle auto vintage: una Mercedes 190E della generazione W201, la 2.5-16 Evo II. Chiude la rassegna la storica Dodge Charger, che dalla serie TV Hazzard dei primi anni 80 alla saga di Fast and Furious è una delle muscle car più famose del cinema. E ora godetevi il video d'apertura dell'update: un piccolo capolavoro, come sempre.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/11/2023