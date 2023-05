Gamer o racer? Ecco il trailer del film di Gran Turismo

“Se sbagli una traiettoria nel gioco puoi resettare la macchina. Se la sbagli nella realtà, puoi morire”. Così esordisce David Harbour (lo sceriffo Jim Hopper di Stranger Things) nel trailer di Gran Turismo, il film tratto dalla serie di videogame per PlayStation, diretto da Neill Blomkamp, regista tra gli altri di District 9 ed Elysium.

LA STORIA Diversamente da quanto abbiamo visto nei più recenti adattamenti dai videogiochi al grande (o piccolo schermo), dal blockbuster Super Mario alla serie TV di Halo e The Last of Us, il film di Gran Turismo non racconta una storia di fantasia, ma quella di Jann Mardenborough, che nel 2011 è diventato il più giovane vincitore della Nissan GT Academy, la scuola per piloti virtuali organizzata dalla casa giapponese insieme agli sviluppatori di Gran Turismo, e che permette ai migliori di correre su auto reali. Il talento di Mardenborough gli ha permesso di sconfiggere altri 90mila rivali, e di scendere in pista alla 24 Ore di Le Mans, il campionato GT inglese e perfino in Formula E.

IL CAST Gran Turismo ripercorre con la giusta dose di drammaticità la storia di Mardenborough, inserendosi direttamente nel filone dei film sportivi di riscatto, in cui il protagonista (Archie Madekwe) deve vedersela con le sue umili origini, genitori scettici (tra cui Djimon Hounsou), un allenatore scettico (David Harbour), un rivale scettico che non crede che i videogiocatori siano capaci di correre sul serio in pista (Josha Stradowski). L’unico che crede in lui è Danny Moore (Orlando Bloom) della GT Academy. E ovviamente, rispettando perfettamente il genere, c’è anche spazio per una storia d’amore.

LE AUTO La GT Academy è sponsorizzata da Nissan, e quindi saranno parecchie le auto della casa giapponese presenti nel film, dalle R35 GT-R alla 370Z NISMO, per arrivare a una LMP di Ligier-Nissan. Tra le altre, contro Mardenborough correranno una discreta Lamborghini Huracán wrappata in oro, Audi R8, Porsche 911 e Ferrari 458.

IL REGISTA Tra gli elementi di interesse del film c’è sicuramente la scelta del regista di utilizzare, come in Top Gun Maverick, stuntman e sequenze dal vivo, affidandosi il meno possibile alla computer graphic e al green screen, inquadrando gli attori realmente al volante delle auto da corsa, realmente impegnati a correre a velocità folli in pista. In una recente intervista sul blog di PlayStation, il regista Neill Blomkamp confessa di essere un amante delle auto, delle Nissan in particolare, dal momento che possiede ben 3 R35 GTR, il che ha permesso a Sony di attirare la sua attenzione sul progetto, del tutto diverso da quelli da lui curati fino a questo momento, e che di solito sono ambientati in futuri distopici tutt’altro che divertenti. “E mi ha affascinato l’idea di dirigere per la prima volta un film in cui il pubblico può uscire dal cinema ispirato e di buon umore”, ha dichiarato il regista.

COME NEL VIDEOGAME Dato che il film racconta la storia di chi passa dalle piste simulate a quelle reali, il regista ha giocato molto con i collegamenti visuali tra i due mondi, sfruttando molte delle immagini presenti nel gioco, dalle linee di traiettoria sull’asfalto ai marker lungo la pista, così come i premi e le patenti così celebri nella serie di Polyphony Digital. Non mancheranno poi alcuni “easter egg”, confessa il regista, che solo gli appassionati del videogame coglieranno, così come un sacco di belle auto, tra cui una delle prime Honda NSX e la nuovissima Koenigsegg Gemera.

QUANDO ARRIVA AL CINEMA Il film di Gran Turismo arriverà al cinema in Italia il prossimo 20 ottobre. Per quanto riguarda il mondo dei videogame e gli adattamenti attualmente in cantiere, al momento Sony sta lavorando ai film di Days Gone, Ghost of Tsushima e Gravity Rush, Netflix alla serie di Horizon Zero Dawn, e Amazon Prime a quella di God of War.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/05/2023