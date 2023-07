Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile. Il nuovo trailer

In attesa dell'uscita nelle sale fissata per il prossimo 20 settembre, Sony Picture Italia pubblica il secondo trailer del film

Mercoledì 30 settembre uscirà nelle sale italiane Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile. La pellicola racconta la storia (reale) di Jann Mardenborough, adolescente prodigio degli eSport in grado di aggiudicarsi nel 2011 un sedile da pilota professionista con Nissan, grazie alla Nissan PlayStation GT Academy (qui il primo trailer). Negli ultimi giorni un nuovo trailer è stato pubblicato sul canale YouTube di Sony Pictures Italia. Il video propone alcune sequenze adrenaliniche, con i bolidi che sfrecciano su alcuni dei tracciati più famosi al mondo (un occhio attento riconoscerà il RedBull Ring e il Circuit de La Sarthe, dove si corre la 24 Ore di Le Mans).

CAST DI LIVELLO A interpretare Mardenborough, l’attore inglese Archie Madekwe affiancato da due pezzi da novanta come Orlando Bloom e Djimon Hounsou, rispettivamente nel ruolo di manager e padre del talentuoso pilota britannico. Il film è diretto dal regista sudafricano/canadese Neill Blomkamp, noto al grande pubblico per District 9, Elysium e Humandroid. Fra i bolidi più interessanti del trailer troviamo: Nissan R35 GT-R (qui GT-R 2023), 370Z NISMO e Ligier-Nissan LMP. Le riprese del film si sono svolte nei mesi di novembre e dicembre 2022 in Ungheria. Il film verrà distribuito negli Stati Uniti dall'11 agosto 2023, mentre in quelle italiane uscirà il 20 settembre.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 24/07/2023