Dal gioco alla realtà: VW GTI Roadster Vision Gran Turismo

Con l'arrivo di Gran Turismo 7, tutti gli occhi sono puntati sulle nuove Vision: le auto di fantasia che corrono solo nel videogame, ma con linee studiate da centri stile coi fiocchi per scatenare desideri mostruosamente proibiti. Mi vengono in mente la Ferrari Vision Gran Turismo, che vi abbiamo anticipato in video, come la Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo di cui vi abbiamo parlato nell'ultimo articolo sul gioco. La maggior parte di queste auto rimangono nel mondo dei sogni virtuali, ma c'è caso che, talvolta, anche le fantasie più ardite si trasformino in realtà. È il caso della Volkswagen GTI Roadster Vision Gran Turismo: una Golf GTI che il dio del tuning ha trasformato in una barchetta da 500 CV. E che la casa di Wolfsburg ha voluto tradurre in realtà. La potete vedere e ascoltare nel video qui sotto, dal canale YouTube Autogefuhl.

IL DESIGN Realizzata per sbalordire la folla al raduno GTI Worthersee Show, la VW GTI Roadster Vision Gran Turismo ha un frontale dominato dall'enorme presa d'aria, che schiaccia la griglia anteriore e i fari a ridefinire in maniera estremamente aggressiva e moderna il look. Ci pensano luci diurne verticali ai lati della griglia a nido d'ape - che ricordano vagamente le zanne del leone Peugeot - ad aggiungere un tocco quasi futuristico al design. Molto evidenti le appendici aerodinamiche, con due accenni di splitter dotati di winglet laterali, che si raccordano visivamente alle ampie minigonne laterali. L'assetto ribassato è sottolineato dai cerchi da 20 pollici, che uniti a una lunghezza dell'auto di 416 cm per appena 100 cm di altezza fanno apparire la fiancata più muscolosa. Dettaglio di grande impatto scenico i ripetitori delle luci di direzione, realizzati con sottili lame trasparenti che si illuminano dietro a logo GTI. Le porte? Si aprono a farfalla, naturalmente.

Volkswagen GTI Roadster Vision Gran Turismo, le porte si aprono a farfalla

INTERNI E MOTORE Al posteriore stupiscono le dimensioni dell'alettone, come quelle dell'estrattore più in basso. A metà strada tra i due troviamo pun terminale di scarico di forma allargata che fuoriesce centralmente dal fascione. L'interno, che rimane in bella vista grazie alla carrozzeria tipo roadster con parabrezza ribassato, è diviso in due abitacoli separati per pilota e passeggero. Rivestimenti in Alcantara e microfibra, cinture a sei punti e il volante a cloche simile a quelli usati in Formula 1 (adatto alla pista, ma meno all'uso in strada) sottolineano la vocazione racing. Sotto al cofano anteriore, in luogo del quattro cilindri turbo delle normali GTI, troviamo un V6 da 3,0 litri e 500 cavalli, che permette di bruciare lo 0-100 km/h in soli 3,6 secondi. La velocità massima supera i 300 km/h. La potenza viene scaricata a terra grazie a un'efficace trazione integrale e un cambio a doppia frizione a sette marce. Diresti mai che questa concept è stata presentata nel 2014? Elettrificazione a parte, che oggi sembra irrinunciabile ma di cui non v'è traccia, si direbbe modernissima...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/03/2023