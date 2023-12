Gran Turismo 7: Genesis X Gran Berlinetta, un favoloso concept ibrido

Genesis ha appena mostrato quella che potrebbe essere una tra le concept car più affascinanti presentate negli ultimi anni, anche se, sfortunatamente, al momento esiste solo nel mondo digitale. Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept ha fatto il suo debutto alla Gran Turismo World Series a Barcellona. Il prototipo potrà essere guidato ovviamente all'interno di Gran Turismo 7. I giocatori avranno la possibilità di ritrovarselo nei loro garage di Gran Turismo 7 (ora giocabile anche con realtà virtuale) come regalo, a seguito dell'atteso aggiornamento del 24 gennaio. E attenzione, perché sebbene anche il mondo dei videogiochi si stia sempre più avvicinando alla mobilità elettrica (chiaro riflesso del mondo automotive reale), il concept proposto da Genesis è ibrido con motore V6.

Le linee sono molto sinuose

DESIGN AUDACE La concept Genesis X Gran Berlinetta si distingue dalle altre creazioni proposte da Genesis in modo piuttosto drastico. Con le sue linee lunghe, basse e sinuose, il design di questa vettura sembra più influenzato dalla scuola stilistica italiana, piuttosto che dal rigore e dalle geometrie coreane. Il nome (in italiano, per l'appunto), quindi, risulta perfettamente azzeccato. Tra i dettagli più affascinanti, spiccano la massiccia presa d'aria nella parte anteriore e l'ala integrata nella parte posteriore dalla forma ovale. Come già anticipato, ciò che rende questa concept ancora più affascinante è il suo approccio non completamente elettrico, in un panorama in cui molte concept car di Gran Turismo abbracciano invece totalmente la filosofia ''zero emission'', cercando di proiettare i marchi nel futuro senza dover sviluppare effettivamente veicoli esotici a zero emissioni.

Gli interni sono futuristi

PIÙ DI 1.000 CV Nonostante l'auto esista solo in forma digitale, Genesis X Gran Berlinetta utilizza un motore V6 ''Lambda 11'' capace di raggiungere i 10.000 giri/minuto, generando 870 cavalli e una coppia di 1.070 Nm. Ma non è finita qui: quando si combina questo motore con il motore elettrico ''Yasa E'', capace a sua volta di erogare 201 cavalli e 265 Nm di coppia, si ottiene una potenza totale di 1.071 cavalli e oltre 1.300 Nm di coppia massima. Nonostante non ci siano segnali che suggeriscano la produzione effettiva della Gran Berlinetta, resta la speranza che Genesis possa portare avanti questo progetto unico. Genesis non ha mai avuto una vettura simbolo, un modello speciale in grado di attirare la curiosità degli appassionati. E se non proprio tutto il pacchetto, almeno i propulsori ''Lambda 11'' e ''Yasa E''.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 09/12/2023