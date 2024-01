I migliori racing game in arrivo nel 2024? La Top 5

Per i videogiocatori, specie i videogiocatori ''dal piede pesante'', sarà un anno ricco di appuntamenti. Perché saranno numerosi i titoli in uscita per le principali consolle di videogiochi: grandi ritorni, nuovi episodi di saghe leggendarie e qualche interessante novità. Insomma, gli sviluppatori hanno fatto gli straordinari per poter offrire al proprio pubblico il meglio in fatto di corse automobilistiche. E non parliamo soltanto di racing game: nei prossimi dodici mesi arriveranno anche titoli arcade, di avventura, strategia, esplorazione. Ce n'è davvero per tutti i gusti, abbiamo perciò pensato di scaldare l'atmosfera stilando la Top 5 dei giochi di auto più attesi del 2024. Allora sedetevi, e godetevi la lettura (e la visione) di questa classifica.

Il nome anticipa già molto di quello che sarà il contenuto del gioco, tanto da aver ottenuto la licenza ufficiale del FIA World Endurance Championship e della 24 Ore di Le Mans. I giocatori potranno guidare le auto da corsa più famose del mondo su alcuni dei circuiti più iconici del mondo, tra cui Monza, Spa-Francorchamps e Sebring. Il grado di simulazione dovrebbe essere piuttosto elevato ed è quindi consigliato a tutti gli appassionati l'utilizzo di volante e pedali. Il gioco sarà disponibile su PC il 20 febbraio 2024 e successivamente su console.

Se simulare le corse ha sempre un grande fascino, il mondo del videogioco è bello anche perché lascia massima libertà di espressione creativa. Quindi si può costruire un mondo e inserirci al suo interno qualunque attività legata all'universo automobilistico. Ecco quindi un'avventura fuoristrada realistica sviluppata dai creatori di MudRunner e SnowRunner: Expeditions: a MudRunner Game. I giocatori potranno guidare veicoli fuoristrada attraverso paesaggi impegnativi, affrontando sfide ambientali e pericolosi ostacoli. Oltre a guidare i veicoli, il gioco prevede anche un'usura dei componenti, richiedendo strategia e pianificazione per affrontare e superare le missioni. Il titolo sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC il 5 marzo 2024.

Il principe dei titoli videoludici quando si parla di corse. Con licenza ufficiale FIA, F1 2024 è il nuovo capitolo della serie di simulatori di guida di EA Sports. Il gioco includerà tutte le squadre e i piloti della stagione 2024 di Formula 1 e permetterà di affrontare il Circus con la propria scuderia preferita. Non solo: il giocatore avrà l'opportunità di costruire un proprio team e lanciarlo nel campionato, sperando di ottenere i migliori risultati possibili. Anche in questo caso, a fare la differenza sarà la strategia di gioco. F1 24 sarà disponibile per PlayStation, Xbox e PC questa estate.

VEDI ANCHE

Per anni è stato il riferimento quando si tratta di simulazione di guida. A tal punto da essere stato utilizzato anche da professionisti del settore per simulare realmente alcune competizioni. Lo sviluppatore dietro il gioco è uno studio italiano che ha ricevuto il plauso e l'ammirazione di numerosissime case di sviluppo in giro per il mondo. Ora, è arrivato il momento del sequel che utilizzerà la tecnologia di scansione laser per creare piste realistiche e una fisica di guida avanzata. Assetto Corsa 2 sarà disponibile in early access in estate 2024 su PC e successivamente su console.

Quando si mischiano automobili e open world, il risultato è la serie Test Drive. Il gioco sarà ambientato sull'Isola di Hong Kong in una rappresentazione 1:1 (sì, avete letto bene) e consentirà di guidare automobili super sportive sfidando altri giocatori. Test Drive Unlimited Solar Crown sarà disponibile per PC, Xbox Series X/S, PS5 e Nintendo Switch nel corso del 2024.