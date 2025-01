Assetto Corsa Evo: guarda il video ufficiale e le novità esclusive!

Un nuovo video ufficiale di Assetto Corsa Evo mostra le novità principali del simulatore di guida, che nelle prossime settimane debutterà nella sua versione aggiornata, migliorata e arricchita. Guardalo qui sotto: più in basso trovi la sintesi degli aggiornamenti.

Quando esce Assetto Corsa Evo?

505 Games e Kunos Simulazioni hanno annunciato che il gioco sarà disponibile su PC con la formula ''early access'' a partire dal 16 gennaio 2025. Successivamente, la versione completa è prevista per l'autunno dello stesso anno.

Con quali piattaforme è compatibile?

Assetto Corsa Evo sarà disponibile su diverse piattaforme per raggiungere un pubblico più ampio. Oltre alla versione per PC, il gioco sarà compatibile con PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Quante auto trovo in Assetto Corsa Evo?

Dal 16 gennaio saranno 20 i modelli disponibili nel parco auto, ma per il lancio ufficiale dell'autunno 2025 la scelta arriverà a 100 auto.

Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano in Assetto Corsa Evo

Quante piste sono disponibili?

Nella fase Early Access troverai l'Autodromo di Imola, Brands Hatch, Laguna Seca, Mount Panorama e Suzuka: tutti riprodotti con estrema precisione grazie alla tecnologia laser scan. Nell'estate 2025 si aggiungerà la mappa ''open world'' della regione tedesca dell'Eifel, dove sorge il mitico Nurburgring e dove potrai elaborare la tua auto presso le locali officine. Entro il lancio di ottobre, il numero dei circuiti salirà a 15.

Posso giocare Assetto Corsa Evo al pc?

Sì, puoi giocare Assetto Corsa Evo su PC. Il gioco sarà disponibile su Steam a partire dal 16 gennaio 2025.

Posso giocare con la PlayStation?

Sì, puoi giocare Assetto Corsa Evo su PlayStation 4 e 5.

Posso giocare Assetto Corsa Evo con la Xbox?

Sì, puoi giocare Assetto Corsa Evo su Xbox.

Posso giocare via Steam?

Sì, puoi giocare Assetto Corsa Evo su Steam. Puoi trovare maggiori informazioni e aggiungere il gioco alla tua wishlist.

Quanto costa Assetto Corsa Evo?

Il prezzo di Assetto Corsa Evo non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma sarà disponibile a un prezzo speciale durante la fase di accesso anticipato.

Fanatec Bentley GT3 Podium Steering Wheel, il volante gira, l'immagine sul display no

Per vivere l'esperienza di Assetto Corsa Evo al meglio, è importante avere accessori di alta qualità. Volanti, pedaliere e gaming rig adeguati possono fare una grande differenza nella precisione e nel realismo del gioco. Per godere appieno dell'esperienza offerta da Assetto Corsa Evo, è consigliabile dotarsi di accessori di qualità.Un volante con force feedback.

Tra le prime scelte dei simracer ci sono quelli di Fanatech (scopri la replica di quello della Bentley che corse la Pikes Peak) e il Logitech G Pro, che ha da poco guadagnato una nutrita serie di accessori. Meno costosi il Logitech G923 - ritenuto molto affidabile - e il Thrustmaster T300 RS, che secondo gli appassionati fornirebbe invece una sensazione di guida più realistica.

Quanto alle pedaliere, quelle con pedale del freno a cella di carico garantiscono una maggiore precisione nella frenata. Infine, un gaming rig stabile e confortevole, come quelli prodotti da Playseat o Next Level Racing, può migliorare significativamente l'immersione nel gioco. Tutti accorgimenti che un vero appassionato di Assetto Corsa Evo e simulatori di guida in generale non può trascurare. Clicca qui per scoprire qual è il miglior simulatore di guida tra Assetto Corsa Evo e Gran Turismo 7.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/01/2025